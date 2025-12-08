رئيس الإكوادور يفتتح مقر سفارة بلاده في أبوظبي

افتتح رئيس جمهورية الإكوادور، دانيال نوبوا، صباح أمس، مقر سفارة بلاده في أبوظبي، وذلك بحضور وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر سلطان العلماء.

كما حضر حفل الافتتاح وزيرة الخارجية والتنقل البشري في جمهورية الإكوادور، سومرفيلد روزيرو ماريا غابرييلا، وسفير الدولة غير المقيم لدى جمهورية الإكوادور، إبراهيم سالم العلوي، وسفير جمهورية الإكوادور لدى الدولة، فيليبي ريبادينيرا مولستينا، وعدد من المسؤولين من كلا البلدين، وسفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة.

وجسد الافتتاح محطة جديدة في مسار العلاقات الإماراتية الإكوادورية، وعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد دانيال نوبوا، في كلمته، اعتزازه بعلاقات الصداقة القوية التي تربط بلاده بدولة الإمارات، والتي تقوم على الثقة والاحترام المتبادل والتطلع الدائم إلى تحقيق الازدهار والرخاء لشعبي البلدين.

وقال: «إننا في الإكوادور نعتز بعلاقات الصداقة القوية مع دولة الإمارات، ونمد يد التعاون والتقدم إلى الدول التي نتشارك معها القيم والطموحات، وستظل الإكوادور منفتحة على التعاون مع دولة الإمارات التي نجد فيها شريكاً صادقاً يعتمد عليه، ويؤمن بقيم العدالة والتقدم بما يعود بالخير والرخاء على الشعوب».

من جانبها، أعربت غابرييلا سومرفيلد عن سعادتها بالوجود في أبوظبي، والمشاركة في هذا الحدث المهم، الذي يعكس قوة العلاقات مع دولة الإمارات، التي تقوم على الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وترتكز على رؤية واضحة تخدم شعبي البلدين.

وقالت: «إن دولة الإمارات بلد صديق وشريك حقيقي، فمن خلال الزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين، وتوقيع الاتفاقات ومذكرات التفاهم، رسخنا تعاوناً مثمراً في القطاعات كافة المتصلة بأولوياتنا التنموية».

وأشارت إلى أن افتتاح مقر سفارة بلادها في أبوظبي يؤكد التزام الإكوادور الراسخ بتعميق هذه العلاقات الاستراتيجية، معربة عن شكرها لدولة الإمارات على حفاوة الاستقبال، وتطلعها إلى المزيد من النمو والتطور في هذه العلاقات المتميزة.

من جهته، أكد فيليبي ريبادينيرا مولستينا أن افتتاح مقر سفارة بلاده في أبوظبي، يعكس الرغبة المشتركة لدى البلدين في تعميق وتمتين علاقات التعاون والشراكة بينهما على الأصعدة المختلفة، مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.