لطيفة بنت محمد تلتقي أبرز قادة الأعمال والعمل الخيري في إفريقيا

التقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وفداً رفيع المستوى يضم نخبة من كبار رجال وسيدات الأعمال وقادة العمل الخيري في إفريقيا، وذلك لمناقشة فرص التعاون في مجالات الثقافة والإبداع والتنمية الاجتماعية.

وتناول اللقاء أهمية توطيد الروابط الثقافية والاقتصادية، وتبادل الرؤى الهادفة إلى تعزيز الابتكار ودعم المبادرات المتنوّعة ذات الأثر الإيجابي.

واستقبلت سموها الوفد، الذي يترأسه المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية بدر جعفر.

وأكدت سموها، خلال اللقاء، أهمية تعزيز الشراكات الفاعلة وترسيخ الحوار مع القادة المؤثرين الذين يسهمون في تشكيل مستقبل الابتكار، والتنمية الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية، مسلطة الضوء على دور دبي مركزاً عالمياً للإبداع وتبادل المعرفة والتعاون العابر للحدود، مؤكدة التزام الإمارة ببناء جسور التواصل والتعاون مع مختلف الجهات والأفراد بهدف دعم المواهب وتمكين منظومة الإبداع، ما يسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة.

كما أعربت سموها عن تقديرها لمساهمات الوفد، مشيدة بعمق الروابط الثقافية والتاريخية والقيم المشتركة التي تسهم في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وإفريقيا.

وقالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة إكس، أمس: «استضفتُ وفداً رفيعاً من قادة الصناعة والعمل الخيري في إفريقيا، برئاسة سعادة بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والعمل الخيري، في متحف الشندغة، واطلع الوفد على تجربة دبي الريادية كمنصة عالمية للأفكار، وبيئة حاضنة للابتكار والإبداع، وداعمة لمبادرات العمل الخيري والجهود الإنسانية».

وأضافت سموها: «كما ناقشنا فرص التعاون وأهمية تعزيز الروابط الاقتصادية، وبناء الشراكات الاستراتيجية، وتبادل الرؤى الهادفة إلى دعم الابتكار، وتمكين المبادرات ذات الأثر الإيجابي في تنمية المجتمعات وترسيخ استدامتها».

ورافق سموها خلال اللقاء مدير عام غرف دبي، محمد لوتاه، والمدير التنفيذي لمؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب، والمدير التنفيذي لقطاع العمليات المساندة والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في «دبي للثقافة»، منصور لوتاه.

وضمّ الوفد نخبة من قادة الصناعة والعمل الخيري، وهم مؤسس ورئيس مجموعة BUA ومؤسس مبادرة عبدالصمد ربيعو إفريقيا، عبدالصمد ربيعو، ومؤسس ورئيس مجموعة دانغوتي ومؤسس مؤسسة أليكو دانغوتي، أليكو دانغوتي، والمؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة Elin ومؤسس مؤسسة إليزابيث جاك-ريتش للمساعدات، الدكتورة إليزابيث جاك-ريتش تين، والمؤسس التنفيذي لمجموعة Janus Continental ومؤسس مؤسسة همفري كاريوكي، همفري كاريوكي، ورئيس شركتي Richemont وRemgro ومؤسس مؤسسة روبرت للتعليم، يوهان روبرت، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة MeTL ومؤسس مؤسسة مو دويجي، محمد دويجي، ومؤسس ورئيس شركة Celtel International ومؤسس مؤسسة مو إبراهيم، السير مو إبراهيم، ورئيس شركة Orascom Investment Holding ومؤسس ونائب رئيس مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، نجيب ساويرس، ومؤسس شركة African Rainbow Minerals والمؤسس المشارك لمؤسسة موتسيبي، الدكتور باتريس موتسيبي، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة African Fashion International والمؤسّس المشارك لمؤسسة موتسيبي، الدكتورة بريشيوس مولوي-موتسيبي، ومؤسس شركتي Econet Global وCassava Technologies والمؤسس المشارك لمؤسسة Higherlife، سترايف ماسييوا، ورئيسة ومؤسس مشارك لمؤسسة Delta Philanthropies والمؤسس المشارك لمؤسسة Higherlife، تسيتسي ماسييوا، ورئيس شركتي Heirs Holdings وTranscorp ومؤسس مؤسسة توني إلوميلو، توني إلوميلو.

لطيفة بنت محمد:

• دبي ملتزمة ببناء جسور التواصل والتعاون مع مختلف الجهات والأفراد، بهدف دعم المواهب وتمكين منظومة الإبداع، ما يسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة.