الجالية السودانية في الإمارات تحتفي بعيد الاتحاد الـ 54

احتفلت الجالية السودانية بعيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات، وذلك بمقر النادي الاجتماعي السوداني في أبوظبي، وسط حضور كثيف من أبناء الجالية، وبمشاركة لافتة لعدد من الأدباء والشعراء والفنانين الإماراتيين.

وحضر الاحتفال الشيخ منصور بن سرور بن محمد الشرقي، إلى جانب عدد من رؤساء الأندية السودانية في دولة الإمارات، في أجواء احتفالية مهيبة أحياها فنانون وشعراء من السودان والإمارات، عكست عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين، وتضمنت فعاليات الاحتفال الفقرات التراثية الإماراتية والسودانية، إضافة إلى تقديم أغنيات وطنية من البلدين وعروض فلكلورية جمعت بين الرقصات التراثية الإماراتية والسودانية.

وفي كلمة له عبّر رئيس النادي السوداني، محمد بهاء الدين، عن امتنانه وتقديره لدولة الإمارات قيادةً وشعباً، مهنئاً إياهم بعيد الاتحاد الـ54، مشيراً إلى أن دولة الإمارات كانت ولاتزال الحضن الدافئ الذي استقبل مئات الآلاف من السودانيين، ووفّرت لهم بيئة آمنة لتحقيق آمالهم وتطلعاتهم.

وأضاف أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً فريداً ونادراً في التسامح والتعايش والمواقف الإنسانية، وتُعد من أكثر الدول عطاءً في المجالات الإنسانية والإغاثية.

وجدّد أبناء الجالية في هذا اليوم، فخرهم واعتزازهم بما حققته الدولة من نهضة شاملة وإنجازات رائدة، معربين عن عظيم امتنانهم للمواقف الأصيلة التي ظلّت دولة الإمارات تبديها تجاه الشعب السوداني خلال المحنة القاسية التي تعصف ببلاده، بتقديمها دعماً إنسانياً كريماً للملايين من اللاجئين الذين شرّدتهم الحرب خارج البلاد، كما أقام النادي السوداني، في مقره بمنطقة المعمورة في رأس الخيمة، احتفالاً بعيد الاتحاد الـ54 للدولة، واستضاف النسخة الثانية من مهرجان «سحر التراث ما بين العراقة والحداثة 2025»، الراعي الرسمي والمنظم للحدث، وتضمن المهرجان عروضاً موسيقية سودانية، وبازاراً مصاحباً تضمن 28 جناحاً للأسر المنتجة، ومسابقات قدمت جوائز للفائزين.

وأشاد مدير اللجنة الثقافية بالنادي، خالد الشاذلي، بدعم الإمارات الأصيل للشعب السوداني في الظروف كافة.