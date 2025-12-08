«طرق دبي» تُنجز 595 مظلة لركاب حافلات المواصلات العامة في مناطق حيوية

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 595 مظلة لركاب حافلات المواصلات العامة، ضمن مشروع يشمل تنفيذ 762 مظلة، موزعة على عدد من المناطق الحيوية في إمارة دبي، وتتميز بتصميمها العصري والجمالي، وتقدم العديد من الخدمات لمستخدمي المواصلات العامة.

وبلغت نسبة الإنجاز في مجمل مراحل المشروع 89%، وتخدم المظلات، الجاري تنفيذها، عدداً كبيراً من خطوط الحافلات يصل في بعض المظلات إلى أكثر من 10 خطوط للمظلة الواحدة، ويقدر عدد مستخدمي مظلات الحافلات بأكثر من 192 مليون راكب سنوياً.

وقال المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر الطاير، إن مشروع المظلات الجديدة لركاب الحافلات يمثل خطوة محورية في جهود هيئة الطرق والمواصلات لتطوير بيئة حضرية متكاملة تشجع السكان والزوار على استخدام وسائل النقل الجماعي، وتسهم في الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز راحة وسعادة السكان والزوار، مؤكداً التزام الهيئة بتوفير مرافق حديثة، ومريحة، وآمنة، تعزز جاذبية شبكة الحافلات وتلبي احتياجات النمو السكاني والعمراني في إمارة دبي.

وأضاف: «حرصنا على أن تجمع المظلات الجديدة بين التصميم العصري والجمالي، والخدمات التي تضمن تجربة تنقل أفضل، بما يعزز ثقة الجمهور بمنظومة النقل الجماعي، ويدعم تحقيق مستهدفات الاستدامة وخفض الانبعاثات، وتخدم المظلات عدداً كبيراً من خطوط الحافلات، يصل في بعضها إلى أكثر من 10 خطوط للمظلة الواحدة، الأمر الذي يعزز كفاءة الشبكة، ويقلل زمن التنقل ويزيد من الاعتماد على وسائل النقل الجماعي».

وأشار الطاير إلى أنه روعي في اختيار مواقع المظلات الجديدة للحافلات، تلبية متطلبات المناطق الحيوية ذات الكثافة السكانية العالية، والاحتياجات التشغيلية الحالية والمستقبلية لخدمات حافلات المواصلات العامة، وتحقيق التكامل مع متطلبات التنقل عبر الوسائل الفردية.

وصُنفت مظلات الحافلات إلى أربعة مستويات، وذلك وفقاً لعدد المستخدمين، وهي: موقف رئيس، بمعدل استخدام يزيد على 750 راكباً يومياً، وموقف ثانوي، بمعدل استخدام يراوح بين 250 و750 راكباً يومياً، وموقف أساسي، بمعدل استخدام يراوح بين 100 و250 راكباً يومياً، وموقف تنزيل وتحميل الركاب، بمعدل استخدام أقل عن 100 راكب يومياً.

وجرى تخصيص جزء من مساحة المظلة، بحيث يكون مكيفاً في المواقف الرئيسة، وأماكن خارجية مظللة ومساحات إعلانية، إضافة إلى توفير شاشة معلومات لاستعراض خريطة شبكة خطوط الحافلات، والجدول الزمني للحافلات وزمن التقاطر وغيرها من المعلومات والخدمات التي تهُم الركاب.

وجاء تصميم المظلات الجديدة مطابقاً لكود دبي لأصحاب الهمم، حيث جرى توفير أماكن مخصصة للكراسي المتحركة، وذلك تعزيزاً لمبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع»، الرامية إلى تحويل إمارة دبي بالكامل، لتكون صديقة لأصحاب الهمم.