شرطة دبي تُسهم في تفكيك عصابة إجرامية دولية عبر القبض على رئيسها

أسهمت القيادة العامة لشرطة دبي، أخيراً، تحت مظلة وزارة الداخلية، في تفكيك واحدة من أخطر العصابات الإجرامية العابرة للحدود، وتحمل اسم عصابة «فراشارسي»، المعروفة أيضاً باسم «Witchcrafters»، عبر القبض على رئيسها، ماركو دوردفيك، ضمن العملية الدولية المشتركة «هارس»، التي نُفذت بالتنسيق مع منظمة اليوروبول، بمشاركة وزارة الداخلية الصربية والشرطة الوطنية الإسبانية.

وأكدت شرطة دبي أن القبض تم في إطار جهودها المتواصلة في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وبتنسيق كامل مع وزارة الداخلية، والنيابة العامة في دبي، وبموجب الإجراءات القانونية المعمول بها. كما تم تنفيذ القبض بعد تلقي الشرطة الجنائية الدولية في وزارة الداخلية نشرة دولية حمراء.

وقادت السلطات الصربية التحقيقات بشأن صراعات دموية بين عصابتي «كافاش» و«سكالياري» المنتشرتين في منطقة البلقان، وأدت منذ عام 2014 إلى سلسلة من جرائم القتل والحرق العمد والتفجيرات، نتج عنها ما يقارب من 60 ضحية في دول عدة.

وخلال تحقيقات جريمة قتل ارتُكبت، بتاريخ 16 أكتوبر الماضي، في العاصمة بلغراد، توصلت السلطات الصربية إلى تحديد هوية مدبر الجريمة، وهو المتهم ماركو دوردفيك، قائد عصابة «فراشارسي» التابعة لعصابة «كافاش»، والمطلوب دولياً بموجب نشرة حمراء صادرة عن «الإنتربول»، والمقيم في إمارة دبي.

وبناءً على ذلك، باشرت شرطة دبي تنفيذ إجراءات التعاون الدولي وفق الأطر القانونية المعتمدة، ما أسفر عن القبض على المتهم الرئيس ماركو دوردفيك، في خطوة شكلت محوراً أساسياً في نجاح العملية الدولية وتفكيك الهيكل القيادي للعصابة الإجرامية.

وأُطلقت تسمية «هارس» على العملية، في إشارة إلى رمز يُستخدم للدلالة على التنسيق العالي بين الجهات المشاركة، وقد استهدفت العملية عصابة «فراشارسي»، المعروفة أيضاً باسم «Witchcrafters»، وتنشط في صربيا وإسبانيا ودول أخرى.

وفي صربيا، ضبط 10 متهمين من أفراد العصابة، ونفذ 22 دهماً في مناطق متعددة، منها بلغراد وشاياتس، وتضمنت الضبطيات هواتف مشفرة، وسيارات وساعات فارهة، ومبالغ مالية زهاء 300 ألف يورو.

وفي إسبانيا ضُبط متهمان في عمليات نُفذت في فالنسيا وبرشلونة، بالتعاون مع الشرطة الوطنية الإسبانية، أما في دولة الإمارات - إمارة دبي، فقبض على زعيم العصابة، ماركو دوردفيك، بالتنسيق مع «اليوروبول» و«EUROJUST» والسلطات الصربية، وتهيئة الأدلة المطلوبة لاستكمال إجراءات التعاون القضائي الدولي.

وأكدت تقارير «اليوروبول» والسلطات الصربية والإسبانية أن الدور الذي قامت به شرطة دبي كان حاسماً ومحورياً في استكمال العمل المشترك، سواء على مستوى تبادل المعلومات، أو دعم التحقيقات، أو تنفيذ إجراءات الضبط وفق أعلى المعايير المهنية، كما أثنت الجهات المشاركة على مستوى الجاهزية التقنية والكفاءة العملياتية لشرطة دبي، بما يعكس مكانة الإمارات كشريك أساسي في الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.

وأكدت القيادة العامة لشرطة دبي أن نجاح عملية «هارس» يجسد التزام دولة الإمارات الراسخ بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون حول العالم، ودعم الجهود الدولية في مواجهة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، انسجاماً مع رؤيتها في تعزيز الأمن، والاستقرار، وسيادة القانون على المستوى الإقليمي والعالمي.

26 قضية.. و29 عملية ضبط

شهد التعاون الأمني بين شرطة دبي والسلطات الإسبانية مستوى متقدماً، عكس عمق الشراكة بين الجانبين في مكافحة الجريمة المنظمة، عبر تبادل المعلومات بين الطرفين في 26 قضية، الأمر الذي مكّن من تتبع تحركات شبكات إجرامية عابرة للحدود، وتعزيز كفاءة العمليات المشتركة، كما نتج عن هذا التعاون 29 عملية ضبط لمتهمين مطلوبين دولياً للسلطات الإسبانية، وذلك في إنجاز يؤكد فاعلية التنسيق والتواصل المستمر، إلى جانب تنفيذ أربع عمليات تسليم مطلوبين ناجحة، عكست الالتزام المتبادل بتطبيق القانون، وترسيخ منظومة عدالة عابرة للحدود.

