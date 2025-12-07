في وقت قياسي.. «سفينة محمد بن راشد الإنسانية» تعلن اكتمال تجهيز 10 ملايين وجبة لغزة

أعلنت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، اكتمال تجهيز 10 ملايين وجبه ضمن "سفينة محمد بن راشد الإنسانية" في وقت قياسي، وذلك بجهود ميدانية حثيثة لآلاف المتطوعين من مختلف الأعمار والجنسيات، شملت الأطفال والشباب وكبار المواطنين وأصحاب الهمم.

وبدء العمل على تجهيز الوجبات في الساعة التاسعة صباح اليوم الأحد في مركز مركز دبي للمعارض – إكسبو، وقد انقسم المتطوعون إلى أربع مجموعات منظمة لضمان انسيابية العمل وتمكين الجميع من المشاركة، وسط أجواء تضامن وتعاون عالية تعكس روح العطاء والتكاتف المجتمعي في الإمارات.

وأكد القائمون على المبادرة أن تجهيز هذه السلال الغذائية تم في وقت قياسي، بما يعكس التنظيم الدقيق والالتزام الكبير من قبل جميع المشاركين، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تمثل رسالة دعم وأمل لأهالي غزة، وتجسّد التزام دولة الإمارات المستمر بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتقديم العون الإنساني العاجل في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.