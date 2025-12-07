محمد بن راشد: الإمارات ستبقى داعماً للقضية والشعب الفلسطيني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن الإمارات ستبقى مسانداً وداعماً للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الشقيق.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة "إكس": "أعلنت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم عن مشروع لتجهيز ١٠ ملايين وجبة لإخوتنا في غزة بالتعاون مع الفارس الشهم ٣.. طلبنا متطوعين لتعبئة الطرود .. كانت الحاجة لـ2000 متطوع .. تسابق الجميع للمشاركة وسجل في الحملة أكثر من 20 ألف متطوع خلال أسبوع ".

وأضاف سموه :"هذا هو شعب الإمارات .. وهذه روح أبناء زايد الحقيقية .. وهذه هي المحبة التي يحملها شعب الإمارات لأبناء فلسطين وشعبها ".

وتابع سموه: "شكراً للجميع .. وستبقى الإمارات مسانداً وداعماً للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الشقيق ".