التقى دانيال نوبوا في دبي وتمنى له زيارة ناجحة

محمد بن راشد: لدينا علاقات مميزة مع الإكوادور في مجال الموانىء واللوجستيات

  • دبي - الإمارات اليوم
التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم في دبي ،رئيس جمهورية الإكوادور دانيال نوبوا، ورحب سموه بالرئيس ، متمنيا له زيارة ناجحة.

وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس": أثناء لقاء رئيس الإكوادور اليوم في دبي ..  نرحب به في بلده الثاني .. ونتمنى له زيارة ناجحة".

وأضاف سموه: "لدينا علاقات مميزة عمرها خمسين عاماً مع الإكوادور .. وخاصة في مجال الموانىء واللوجستيات . وهدفنا تطوير العلاقات خاصة في مجالات الطاقة.. والتكنولوجيا .. والتجارة ".

 

