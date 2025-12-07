خلال 3 ساعات... تجهيز 3.5 ملايين وجبة ضمن "سفينة محمد بن راشد الإنسانية"

حقق المتطوعون المشاركون في تجهيز "سفينة محمد بن راشد الإنسانية" إنجازاً لافتاً، بعد تمكن 1700 متطوع من إعداد 3.5 ملايين وجبة غذائية خلال 3 ساعات فقط، في خطوة تعكس قوة المشاركة المجتمعية والتنظيم الدقيق الذي تتسم به المبادرة الإنسانية.

وانطلقت أعمال تجهيز الوجبات منذ الساعة التاسعة صباحاً في مركز دبي للمعارض – إكسبو، وسط تنظيم دقيق، حيث جرى تقسيم المتطوعين إلى مجموعات عمل متكاملة، توزعت مهامها بين التعبئة والفرز والتغليف، ما أسهم في تحقيق هذا المعدل القياسي في الإنتاج، وبإيقاع يعكس التفاعل الكبير من أفراد المجتمع ورغبتهم في المساهمة في دعم أهالي غزة.

ويأتي هذا الجهد ضمن حملة إعداد 10 ملايين وجبة غذائية ضمن “سفينة محمد بن راشد الإنسانية”، التي تنفذها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع عملية الفارس الشهم 3، لتوفير دعم غذائي عاجل للأسر المتضررة في القطاع.

وشهدت الفعالية حضوراً واسعاً من المتطوعين من مختلف الأعمار والجنسيات، ما حول القاعة إلى ورشة إنسانية كبرى تعمل بوتيرة متسارعة نحو هدف واحد تخفيف معاناة سكان غزة.

ومن المقرر أن تتواصل عمليات التجهيز خلال الساعات المقبلة، تمهيداً لاستكمال بقية الوجبات وتحميلها على متن السفينة التي ستغادر إلى القطاع خلال الأيام القادمة.