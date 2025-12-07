بدء تجهيز «سفينة محمد بن راشد الإنسانية».. متطوعون يسابقون الزمن لإعداد 10 ملايين وجبة لغزة

بدأ صباح اليوم الأحد في مركز دبي للمعارض – إكسبو العمل الميداني لتجهيز "سفينة محمد بن راشد الإنسانية"، والتي تضم سلالاً غذائية تحتوي على أكثر من 10 ملايين وجبة، ضمن جهود عملية «الفارس الشهم 3» التي أطلقتها دولة الإمارات لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وتلبية الاحتياجات العاجلة لأهالي قطاع غزة.

وشهد المركز منذ ساعات الصباح الباكر توافد المئات من المتطوعين من المواطنين والمقيمين وأطفال، حاملي روح التضامن والرغبة في دعم سكان غزة.

وامتلأت قاعات التجهيز بأصوات الفرق التنظيمية وصفوف المتطوعين الذين عملوا بتناغم كامل لإعداد السلال الغذائية المخصصة للشحن على متن السفينة خلال الأيام المقبلة. وتحولت القاعة إلى ورشة إنسانية ضخمة، مع طاولات ممتدة تحوي أصناف الغذاء المتنوعة وحركة دؤوبة تعكس سباق المتطوعين مع الزمن.

وتكفي كل سلة غذائية أسرة مكونة من 5 أشخاص لمدة أسبوع كامل، وتضم 20 صنفاً غذائياً تم اختيارها بعناية لضمان التنوع والجودة والقيمة الغذائية المناسبة لجميع الفئات العمرية.

ويأتي هذا الجهد ترجمة لرسالة دولة الإمارات الإنسانية، والتزامها الراسخ بالوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، واستمراراً للدعم المقدم لسكان غزة.

وكانت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، دعت لدى إعلانها في 25 نوفمبر الماضي عن إطلاق مبادرة تجهيز "سفينة محمد بن راشد الإنسانية"، للتخفيف من معاناة سكان قطاع غزة ومساندتهم في ظل الظروف الصعبة الراهنة، جميع أفراد المجتمع في دولة الإمارات للتطوع والمشاركة في تجهيز الوجبات ودعم المبادرة.

ويأتي الدعم الغذائي الجديد، امتداداً للمساعدات التي قدمتها مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" للأشقاء الفلسطينيين في غزة، حيث أعلنت المؤسسة في يناير عام 2024 عن مساهمة بقيمة 43 مليون درهم (11.7 مليون دولار) كمساعدات غذائية مباشرة لقطاع غزة يستفيد منها مليون شخص بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.

وجاء الإعلان عن المساعدات الغذائية المباشرة في يناير عام 2024، استمراراً لمسيرة حافلة من العطاء، حيث وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في العام 2023 بتقديم مساعدات عاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين بمبلغ 50 مليون درهم عن طريق مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، فيما نقلت "دبي الإنسانية" في سبتمبر عام 2024، شحنة إغاثة عاجلة لقطاع غزة عبر ميناء العريش المصري تضمنت 71.6 طن من الإمدادات الطبية الأساسية.

كما تعهدت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في يناير عام 2024 بتقديم نحو 37 مليون درهم (10 ملايين دولار) لدعم القطاع الصحي في غزة لمساعدته على توفير المستلزمات الطبية الأساسية للسكان وخصوصاً لفئة الأطفال.

يذكر أن إجمالي حجم إنفاق مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، الأكبر من نوعها في المنطقة في مجال العمل الخيري والإنساني والإغاثي والمجتمعي، أكثر من 2.2 مليار درهم في العام 2024، استفاد منها نحو 149 مليون شخص في 118 دولة حول العالم، ضمن خمسة محاور عمل رئيسية هي المساعدات الإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة المرض، ونشر التعليم والمعرفة، وابتكار المستقبل والريادة، وتمكين المجتمعات.

وبلغ إجمالي حجم إنفاق المبادرات والبرامج والمشاريع ضمن محور المساعدات الإنسانية والإغاثية خلال العام 2024 أكثر من 944 مليون درهم، استفاد منها أكثر من 37 مليون شخص حول العالم.