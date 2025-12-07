محمد بن راشد يحضر أفراح بن غدير والكتبي

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، حفل الاستقبال الذي أقامه أمس في قاعة الرمال بدبي، سالم سعيد بن غديّر وغديّر مطر بن غديّر وحمد ضعيف بن غديّر ومشعان سعيد بن غديّر، بمناسبة زفاف أنجالهم مطر سالم سعيد بن غديّر إلى كريمة علي عبيد بن غديّر، ومطر غديّر مطر بن غديّر إلى كريمة مطر سعيد بالمرير الكتبي، وراشد حمد ضعيف بن غديّر إلى كريمة سالم راشد بن غديّر، وسعيد مشعان سعيد بن غديّر إلى كريمة صابر سعيد صابر الكتبي.

وهنأ سموهم العرسان وذويهم، متمنين لهم حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.