رئيس الدولة يبحث مع رئيس الإكوادور علاقات التعاون ويشهد توقيع اتفاقيات بين البلدين

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس جمهورية الإكوادور، دانيال نوبوا، أمس، مسارات التعاون والعمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة المتجددة والاستدامة، وغيرها من القطاعات التي تشكل أولويات تنموية مشتركة، بما يعود بالخير والازدهار على البلدين وشعبيهما.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة في قصر الشاطئ بأبوظبي، رئيس الإكوادور الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات.

وهنأ رئيس الإكوادور في بداية اللقاء، صاحب السمو رئيس الدولة بمناسبة عيد الاتحاد الـ54، متمنياً لدولة الإمارات دوام التقدم والنماء.

وأكد الجانبان الحرص المتبادل على مواصلة دفع علاقات التعاون التنموي نحو آفاق أوسع خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى استثمار الفرص المتنوعة المتاحة في مسار العلاقات الإماراتية - الإكوادورية، بما يخدم رؤية البلدين المشتركة تجاه تحقيق التنمية.

كما تبادل صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس الإكوادور وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية العمل من أجل ترسيخ أسباب السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي، والذي يسهم في تحقيق التنمية والازدهار للجميع.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على توسيع شراكاتها الاقتصادية مع دول أميركا اللاتينية، وأنها خطت خطوات مهمة في هذا الجانب خلال الفترة الماضية، مشيراً سموه إلى أن هذا التوجه يمثل مصدر قوة للعلاقات بين الإمارات والإكوادور، وذلك انطلاقاً من نهج الدولة ورؤيتها في بناء شراكات تنموية تعود بالنفع والخير على الجميع.

من جانبه، عبر رئيس الإكوادور عن شكره إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لحفاوة الاستقبال، مؤكداً حرص بلاده على تنويع شراكاتها الاقتصادية والاستثمارية مع دولة الإمارات، وتوسيع آفاق تعاونهما في مختلف المجالات الحيوية التي ترفد التنمية، وفي مقدمتها الاقتصاد والسياحة والطاقة المتجددة.

كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة مراسم توقيع وإعلان اتفاقية تعاون ومذكرتي تفاهم ببن البلدين وشملت الآتي:

- اتفاقية في مجال تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية الإكوادور، وقعها من جانب دولة الإمارات وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ومن جانب الإكوادور الرئيس دانيال نوبوا.

- مذكرة تفاهم بين غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ووزارة الاتصالات ومجتمع المعلومات وغرف الإكوادور للابتكار والتكنولوجيا، وقعها وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر سلطان العلماء، ومن جانب الإكوادور، وزير الاتصالات ومجتمع المعلومات، روبرتو كارلوس كوري بيسانتيس.

- إعلان مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات انتقال العمالة بين وزارة الموارد البشرية والتوطين في الدولة ووزارة العمل في الإكوادور.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «بحثت اليوم في أبوظبي مع فخامة الرئيس دانيال نوبوا مسارات التعاون والعمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات والإكوادور، خاصة في المجالات التي تخدم الأولويات التنموية المشتركة للبلدين».

وأكد سموه في تدوينته أن «الإمارات حريصة على توسيع شراكاتها الاقتصادية مع دول أميركا اللاتينية، وخطت خطوات مهمة في هذا الشأن خلال الفترة الماضية، انطلاقاً من نهجها في بناء شراكات تنموية، تعود بالنفع والخير على الجميع».

حضر اللقاء سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.