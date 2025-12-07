محمد بن راشد يحضر أفراح الفلاسي

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، حفل الاستقبال الذي أقامه، أمس، في دبي خليفة عبيد بن حميدان الفلاسي، ومحمد عبيد بن حميدان الفلاسي، وعلي خليفة بن حميدان الفلاسي، بمناسبة زفاف أنجالهم أحمد خليفة عبيد بن حميدان الفلاسي على كريمة عبدالله علي بن حميدان الفلاسي، وعبيد خليفة عبيد بن حميدان الفلاسي على كريمة أحمد عبدالله بالرفيعة الفلاسي، وعبيد محمد عبيد بن حميدان الفلاسي على كريمة راشد محمد بن حميدان الفلاسي، وأحمد علي خليفة بن حميدان الفلاسي على كريمة أحمد علي بن حميدان الفلاسي، وحميد علي خليفة بن حميدان الفلاسي على كريمة خليفة عبيد بن حميدان الفلاسي.

وهنأ سموهما العرسان وذويهم، متمنيين لهم حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.