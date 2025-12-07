البيع بـ «الصندوق» يحرم أسراً التبضع في «سوق الجسر» برأس الخيمة

قال مواطنون في رأس الخيمة لـ«الإمارات اليوم» إن إصرار الباعة في سوق الجسر الشعبي على بيع بعض أنواع الخضار والفواكه بكميات كبيرة (بالصندوق)، يحرمهم تبضع جزء من احتياجاتهم الغذائية اليومية، لافتين إلى أن الكميات التي يطلب منهم شراؤها تزيد على حاجتهم الفعلية، فيما يصعب تخزين المتبقي منها.

وأكدوا أن شراء ما يحتاجون إليه فقط يضمن لهم الحصول على خضار وفواكه طازجة طوال الوقت، في حين أن تخزينها في المنازل قد يعرضها للتلف.

كما أعربوا عن أملهم في تطوير سوق الجسر للخضار، لافتين إلى أن السوق نقطة بيع مهمة تربط المزارعين والتجار بالمستهلكين، لكنّه يحتاج إلى تحسينات تعزز الإقبال على المنتج المحلي.

وأكد المواطن سليمان الشحي أن «سوق الجسر لايزال وجهة رئيسة لشراء الخضار، لكنه يحتاج إلى دعم يعزز حضور منتجات مزارعنا المحلية، خصوصاً أن قلّة المعروض منها في بعض الفترات ترفع أسعار المنتجات الأخرى».

وشدد المواطن (أبوجاسر) على ضرورة توفير بيئة أكثر ملاءمة داخل السوق، مشيراً إلى غياب أجهزة التبريد، التي تسهم في حفظ جودة الخضراوات والفواكه.

وقال إن «الخضراوات السريعة التلف، مثل الطماطم والخيار، تحتاج إلى برادات، لأن وجود هذه المرافق سيعزز ثقة المستهلك بالمنتج، ويحد من الفاقد لدى التجار».

وطرحت أسر تزور السوق مقترحات عدة، منها تنظيم الممرات، وتوسيع مساحة السوق. والسماح بالبيع بالكميات التي تناسب الأسر، وليس بالصناديق الكبيرة فقط. وتخصيص أكشاك مغلقة لحماية المعروض من الحرارة والغبار.

وأكدت المواطنة أسماء حسين، أن «السوق مهم، وله طابع تراثي محبوب، وما ينقصه هو السماح بشراء كميات تلائم حاجة المستهلكين اليومية». وقالت هدى محمد، إنها تأمل «تطوير الممرات الموجودة، وتنظيم الأكشاك، لجعل السوق أكثر جاذبية للعائلات».