"فريق الإمارات للبحث والإنقاذ" يواصل جهوده لإغاثة متضرري فيضانات سريلانكا ويعثر على 8 جثث جديدة

يواصل فريق الإمارات للبحث والإنقاذ التابع لهيئة أبوظبي للدفاع المدني مهامه الميدانية في المناطق المتضررة من فيضانات سريلانكا، حيث تمكّن اليوم من العثور على 8 جثث جديدة لضحايا الانهيارات الأرضية، ليرتفع إجمالي ما عثر عليه منذ بدء مهمته إلى 18 جثة.

وانتقل الفريق في ساعات الصباح الأولى إلى منطقة راجاثالاڤا (Rajathalava)، إحدى أكثر المناطق تضرراً جراء الانهيارات الأرضية التي تسبّبت في دفن عدد من المنازل والسكان تحت الركام. ونشر الفريق آلياته ومعداته المتخصصة، بما في ذلك كلاب البحث والإنقاذ وأجهزة تحديد المواقع، وبدأ فوراً عمليات التمشيط ورفع الأنقاض في تضاريس صعبة ومعقّدة.

كما قدّم الفريق الإسعافات الأولية لـ 8 مصابين، بينهم امرأة مسنّة وطفلان، حيث جرى علاجهم ميدانياً في موقع الحادث.

وتأتي مشاركة فريق الإمارات للبحث والإنقاذ ضمن الاستجابة الإماراتية العاجلة لدعم الشعب السريلانكي في مواجهة آثار الفيضانات وانهيارات التربة التي خلّفها إعصار "ديتوه".

وتؤكد دولة الإمارات استمرار جهودها الإنسانية ومساندتها لسريلانكا حتى تجاوز تداعيات هذه الكارثة الطبيعية