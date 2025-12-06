حمدان بن محمد يدعو للمشاركة في تجربة «مخيم غمران»

دعا سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، للمشاركة في تجربة «مخيم غمران»، لإحياء روح الأجداد وتنمية المهارات وغرس القيم الأصيلة.

وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس":" في طفولتي، خضت مع غمران الحميري تجربة تخييم لا تزال تفاصيلها حيّة في ذاكرتي... واليوم... أبحث عمّن يشاركنا هذه الرحلة في "مخيم غمران"... لنُخيم في صحراء دبي على خطى الأجداد، ونتعلّم كما تعلّموا... تجربة تبني الشخصية وتنمي المهارة وتغرس قيمنا الأصلية التي يجب أن تبقى".