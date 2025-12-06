بدء نشاط زخة شهب التوأميات.. وذروتها 14 ديسمبر

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، بدء نشاط زخة شهب التوأميات، التي تنشط خلال الفترة بين 4 و20 ديسمبر، مشيراً إلى أن زخة التوأميات تبلغ ذروتها ليل 13 و14 ديسمبر، حيث يهطل على الأرض ما يصل إلى 150 شهاباً في الساعة في سماء ليلية غائمة.

وقال الجروان: «في هذا العام، سيكون المشهد مميزاً للغاية، لأن ذروة الليل ستكون في سماء مظلمة، حيث يتضاءل ضوء القمر، وسيشرق هلال متضائل مضاء بنسبة 28% في الشرق، بعد ساعتين من منتصف الليل»، مشيراً إلى أن الفترة من الساعة 10 مساءً فصاعداً، يُعدّ الوقت الأمثل لرصد شهب التوأميات.

وأوضح الجروان أن زخة شهب التوأميات، إضافة إلى كونها واحدة من زخات الشهب الرئيسة القليلة التي تنشط قبل منتصف الليل، غالباً ما تكون زخات التوأميات ساطعة، بطيئة الحركة، ومملوءة بالألوان، مرجعاً ذلك إلى أن شهب التوأميات تنبع من جسم صخري قطره نحو 3.6 أميال (5.8 كيلومترات)، ويدور الكويكب، المسمى 3200 فايثون «Asteroid 3200 Phaethon»، حول الشمس كل 1.4 سنة، ما يمنح الشهب تركيباً أكثر كثافة.

ولفت إلى أن زخة شهب التوأميات تُعد أفضل زخة شهب لهذا العام، حيث تعتبر الزخة الشهبية السنوية الوحيدة المعروفة التي يسببها كويكب وليس مذنباً. وتعود ألوانها إلى آثار عناصر مثل الصوديوم والكالسيوم في الشهب.