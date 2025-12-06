غيوم وأمطار متوقعة اليوم

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والشمالية والجزر، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وقال المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، تراوح سرعتها بين 10 و20، وتصل إلى 30 كيلومتراً/ الساعة، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:00، والمد الثاني عند الساعة 03:31، والجزر الأول عند الساعة 20:29، والجزر الثاني عند الساعة 07:26.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:27، والمد الثاني عند الساعة 23:26، والجزر الأول عند الساعة 16:21، والجزر الثاني عند الساعة 05:15.