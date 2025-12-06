«رؤى الأسر».. منصة ذكية لتحديد الأسر الأكثر احتياجاً

صممت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، منصة رؤى دعم الأسرة، وهي نموذج متكامل مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، يهدف إلى تحديد الأسر الأكثر احتياجاً في إمارة أبوظبي، من خلال دمج بيانات الجهات الحكومية ضمن منظومة رقمية موحدة. وتُسهم المنصة في تمكين صانعي القرار من التدخل الاستباقي ومعالجة الأسباب الجذرية للتحديات الاجتماعية وتسريع مسارات التعافي، عبر تقديم تصورات دقيقة مبنية على البيانات تسهم في تصميم حلول مخصصة لكل أسرة.

ويمثل المشروع خطوة نوعية نحو تعزيز المرونة الاجتماعية ودعم التنمية المجتمعية المستدامة التي تتمحور حول الإنسان، بما يعكس رؤية أبوظبي في بناء منظومة اجتماعية أكثر شمولاً وفاعلية، تستند إلى البيانات والابتكار في خدمة المجتمع

وأكدت الدائرة تسخير التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة العمل الاجتماعي وتعزيز فعاليته، من خلال توظيف التقنيات المتقدمة في خدمة التنمية الاجتماعية، ما يمثل خطوة استراتيجية نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً، تتكامل فيه التكنولوجيا مع القيم الإنسانية لبناء مجتمع متماسك ومزدهر، يشارك بفاعلية في مسيرة تنمية المجتمع.

وأشارت الدائرة إلى حرصها على تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية والتقنية، وفتح المجال أمام المبادرات المبتكرة الهادفة إلى تحسين نوعية الحياة وتعزيز التلاحم المجتمعي، وإبراز التجربة الإماراتية في جعل الذكاء الاصطناعي أداة لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.

