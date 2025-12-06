احتفالات عيد الاتحاد.. لوحات مجتمعية تجسد الانتماء وحب الإمارات

عكست أجواء احتفالات عيد الاتحاد الـ54، التي أقيمت في جميع أنحاء الدولة، تحت شعار «متّحدين»، مشاعر الانتماء والولاء التي يكنها جميع المواطنين والمقيمين لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما عكست سعادة المشاركين أن كل من يعيش على أرض الإمارات يعتبرها وطناً له، حيث جمعت احتفالات هذا العام وما تضمنته من أنشطة وتجارب وفعاليات مجتمعية الناس معاً من خلال روح الترابط والانتماء والفخر الوطني المشترك.

مهرجان الشيخ زايد

وشكلت احتفالات عيد الاتحاد في مهرجان الشيخ زايد 2025 - 2026، من خلال البرنامج المتنوّع، منصة وطنية جامعة تعبّر عن قيم الاتحاد والتسامح، إضافة إلى ترسيخ الهوية الوطنية، والاعتزاز بالموروث الثقافي والقِيَم الإماراتية الأصيلة، عبر فعاليات تقدم في أجنحة الدول المشاركة، والقرية التراثية، وأجنحة الدوائر الحكومية، ما أتاح لجميع فئات المجتمع المشاركة في الاحتفال، والتعبير عن التلاحم الذي يجمع كل من يعيش على أرض الإمارات.

مسيرة الاتحاد

وشهدت مسيرة الاتحاد التي نظمها ديوان الرئاسة بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 للدولة بمشاركة أبناء القبائل من جميع ربوع الوطن، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد لعام 2025، انطلاق جموع أبناء القبائل من جميع مناطق الدولة من بوابة الحصن رافعين أعلام الإمارات يرددون الأهازيج الشعبية التراثية، معبرين خلالها عن اعتزازهم بقوة ترابط النسيج الوطني وقائد مسيرة الاتحاد المباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وشملت الفعاليات: عزف السلام الوطني للدولة وأغنية ترحيبية وعروض الفرق التراثية ولوحات من فنون «العازي والعيالة والندبة» بجانب استعراضات الخيل والهجن و«التشوليب الإماراتية» وغيرها من الفعاليات، ومشاركة «ألعاب الماسترز أبوظبي 2026» بجانب عروض فلكلورية للفريق الضيف من جمهورية أذربيجان، كما حلق سرب من فريق فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية مشكلاً لوحة بألوان علم الدولة.

عروض الألعاب النارية

فيما شهدت الاحتفالات، التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عروض الألعاب النارية المميزة، والحفلات الغنائية المباشرة، والمسيرات المبهرة التي عكست كل معاني الفخر والانتماء والوحدة ومسيرة التطوّر التي تشهدها الدولة حيث سلطت الضوء على التراث الإماراتي العريق، وأصالة الشعب الإماراتي، إلى جانب فعاليات جديدة عكست الإبداع والابتكار المستلهم من تراث دولة الإمارات، وعكست في الوقت ذاته مكانة دبي كمدينة عالمية متنوعة الثقافات تحتضن نحو 200 جنسية يعيشون في تناغم ويعتبرون الإمارات وطنهم الثاني.

أنشطة مميزة

كما شهدت الاحتفالات التي أقيمت برعاية هيئة تنمية المجتمع في دبي، و«دو»، وبالشراكة مع مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية «جود»، وخدمة الأمين، ودبي القابضة، مجموعة من الأنشطة المميزة شملت العروض الثقافية والتراثية، وورش العمل، والمسابقات التفاعلية، والأسواق المحلية، إلى جانب مشاركة واسعة من المواهب والمشاريع الإماراتية في مجالات الإبداع والحرف والفنون، فضلاً عن مجموعة متنوّعة من المطاعم المحلية، لتقديم تجربة متكاملة تعكس غنى التراث الإماراتي وتنوّعه.

احتفالات عمالية

شارك أكثر من 250 ألف عامل في فعاليات احتفالية للعمال تم تنظيمها خلال عطلة عيد الاتحاد الـ54 في أكثر 30 موقعاً على مستوى الدولة، حيث تضمنت الفعاليات التي أقيمت تحت شعار «سعادة عمالنا في عيد اتحادنا» أنشطة تنافسية وتفاعلية وسحوبات على جوائز قيمة، من ضمنها السحب على سيارة وتذاكر سفر وعروض ترفيهية ورقصات فلكلورية وتوزيع الهدايا على العمال في مواقع الاحتفالات التي نظمتها وزارة الموارد البشرية والتوطين.

abayoumy@ey.ae