«الأسرة» تطلق استبياناً وطنياً لدعم الأطفال أصحاب الهمم وأسرهم

أعلنت وزارة الأسرة إطلاق استبيان وطني شامل موجّه إلى أولياء أمور الأطفال من أصحاب الهمم من عمر الولادة حتى 18 عاماً في مختلف إمارات الدولة، بهدف تطوير الاستراتيجية الوطنية لأصحاب الهمم وضمان أن الخدمات والدعم المقدم لهم يستندان إلى الاحتياجات الحقيقية للأطفال وأسرهم.

وأكّدت الوزارة أن الاستبيان يأتي ضمن جهود تعزيز مستقبل أكثر شمولاً لأصحاب الهمم من خلال إتاحة الفرصة لأولياء الأمور للمشاركة في صياغة السياسات والبرامج التي تمس حياة أبنائهم بشكل مباشر، وبما يضمن توفير دعم نوعي يتناسب مع احتياجاتهم منذ الطفولة المبكرة حتى سن الثامنة عشرة.

وأوضحت عبر منصاتها الرقمية أن الاستبيان يهدف إلى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من أولياء الأمور المستهدفين، والاستفادة من البيانات التي سيتم جمعها في تطوير منظومة الدعم المقدمة للأطفال أصحاب الهمم، بما يسهم مباشرة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأسر.

ويُنفذ الاستبيان بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، حيث يركز على فهم تجارب أولياء الأمور الذين لديهم طفل يعاني من تأخر نمائي أو إعاقة، ويتضمن مجموعة من الأسئلة التي تغطي الجوانب الأساسية في حياة الأطفال، مثل التوعية والدعم، والفحص والتشخيص، والمشاركة المجتمعية، والوصمة الاجتماعية والدمج، إضافة إلى خدمات التدخل المبكر وجودتها وسهولة الوصول إليها، والقدرة على تحمل التكاليف والتأمين، وتجارب الحضانة والمدرسة، وكذلك التكنولوجيا والأجهزة المساعدة، والمعلومات الإحصائية والديموغرافية، ومدى كفاءة الخدمات الحالية.

وذكرت الوزارة أن الاستبيان سيطلب من المشاركين الإجابة على أسئلة تتعلق بالأسرة والطفل نفسه، مع ضرورة الإشارة طوال الاستبيان إلى الطفل المحدد في بدايته لضمان دقة البيانات وسهولة تحليلها. وفي حال وجود أكثر من طفل من أصحاب الهمم، يتوجب على ولي الأمر اختيار الطفل الأصغر سناً عند الإجابة.

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة كانت قد نفذت استبياناً مشابهاً في عام 2021 شمل أولياء الأمور في إمارة أبوظبي فقط، بينما يمتد الاستبيان الجديد إلى جميع إمارات الدولة، في خطوة تهدف إلى جمع بيانات أكثر شمولاً، بهدف إثراء تجربة الطفل من أصحاب الهمم أسرته والمجتمع من حوله.

