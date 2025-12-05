الإمارات للفلك: بدء نشاط زخة شهب التوأميات

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، بدء نشاط زخة شهب التوأميات، والتي تنشط خلال الفترة بين 4 و20 ديسمبر، وتصل ذروتها ليل 13 و14 ديسمبر، حيث يهطل على الأرض ما يصل إلى 150 شهابًا في الساعة في سماء ليلية غائمة، مشيراً إلى أنه يمكن رصد هذه الزخة في سماء الدولة.

وقال الجروان: "هذا العام، سيكون المشهد مميزًا للغاية لأن ذروة الليل ستكون في سماء مظلمة حيث يتضاءل ضوء القمر، وسيشرق هلال متضائل مضاء بنسبة 28% في الشرق، بعد ساعتين من منتصف الليل" مشيراً إلى أن الفترة من الساعة 10 مساءً فصاعدًا، تعدّ الوقت الأمثل لرصد شهب التوأميات".

وأوضح الجروان أن زخة شهب التوأميات، بالإضافة إلى كونها واحدة من زخات الشهب الرئيسية القليلة التي تنشط قبل منتصف الليل، غالبًا ما تكون ساطعة، بطيئة الحركة، ومليئة بالألوان لوجود عناصر مثل الصوديوم والكالسيوم بها.

ولفت إلى أن شهب التوأميات تنبع من الكويكب الصخري، المسمى 3200 فايثون، الذي يبلغ قطره حوالي 5.8 كيلومتر، ويدور حول الشمس كل 1.4 سنة، ما يمنح الشهب تركيبًا أكثر كثافة.

ولفت إلى أن زخة شهب التوأميات تُعد أفضل زخة شهب لهذا العام كونها الوحيدة المعروف أن سببها كويكباً وليس مذنباً.