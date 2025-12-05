«مبادرات محمد بن راشد العالمية» تجهز 10 ملايين وجبة لدعم سكان غزة

تستعد مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» لتجهيز سلال غذائية تضم أكثر من 10 ملايين وجبة، ضمن «سفينة محمد بن راشد الإنسانية»، وذلك دعماً لسكان غزة، وبالتعاون مع عملية «الفارس الشهم 3»، التي أطلقتها دولة الإمارات لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي والطبي والإيوائي للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، براً وبحراً وجواً.

ويأتي ذلك ترجمة لرسالة دولة الإمارات الإنسانية، والتزامها الراسخ بالوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في مختلف الظروف، واستمراراً للدعم المقدم لسكان غزة.

وتكفي كل سلة غذائية أسرة مكونة من خمسة أشخاص، ولمدة أسبوع كامل، وتضم كل سلة 20 صنفاً، تلبي الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر في قطاع غزة، وروعي عند اعتماد قائمة الأصناف، الكمية المناسبة والتنوع والجودة العالية، والقيمة الغذائية المرتفعة التي تناسب مختلف الشرائح العمرية.

وكانت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» دعت، لدى إعلانها في 25 نوفمبر الماضي، عن إطلاق مبادرة تجهيز «سفينة محمد بن راشد الإنسانية»، للتخفيف من معاناة سكان قطاع غزة ومساندتهم في ظل الظروف الصعبة الراهنة، جميع أفراد المجتمع في دولة الإمارات للتطوع والمشاركة في تجهيز الوجبات ودعم المبادرة، وذلك خلال الفعالية التي تنظمها المؤسسة يوم السابع من ديسمبر الجاري في مركز دبي للمعارض - إكسبو، عبر الموقع. www.MBRship.ae

ويأتي الدعم الغذائي الجديد امتداداً للمساعدات التي قدمتها مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» للأشقاء الفلسطينيين في غزة، حيث أعلنت المؤسسة في يناير 2024 مساهمة بقيمة 43 مليون درهم (11.7 مليون دولار) كمساعدات غذائية مباشرة لقطاع غزة، يستفيد منها مليون شخص، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.

وجاء الإعلان عن المساعدات الغذائية المباشرة في يناير 2024، استمراراً لمسيرة حافلة من العطاء، حيث وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في العام 2023، بتقديم مساعدات عاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين بمبلغ 50 مليون درهم عن طريق مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، فيما نقلت «دبي الإنسانية» في سبتمبر 2024، شحنة إغاثة عاجلة لقطاع غزة عبر ميناء العريش المصري، تضمنت 71.6 طناً من الإمدادات الطبية الأساسية.

كما تعهدت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، في يناير 2024، بتقديم نحو 37 مليون درهم (10 ملايين دولار)، لدعم القطاع الصحي في غزة، لمساعدته على توفير المستلزمات الطبية الأساسية للسكان، خصوصاً فئة الأطفال.

يذكر أن إجمالي حجم إنفاق مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الأكبر من نوعها في المنطقة في مجال العمل الخيري والإنساني والإغاثي والمجتمعي، أكثر من 2.2 مليار درهم في العام 2024، استفاد منها نحو 149 مليون شخص في 118 دولة حول العالم، ضمن خمسة محاور عمل رئيسة، هي المساعدات الإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة المرض، ونشر التعليم والمعرفة، وابتكار المستقبل والريادة، وتمكين المجتمعات.