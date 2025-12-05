المستشفى الميداني الإماراتي في غزة يواصل تقديم خدماته الطبية للسكان

يواصل المستشفى الميداني الإماراتي في غزة استقبال المرضى وتقديم خدماته الطبية النوعية لسكان القطاع، وذلك في إطار التزامه دوره الإنساني في توفير الرعاية الصحية المتكاملة والخدمات العلاجية الضرورية، ضمن جهود الدعم المستمرة التي تقدمها دولة الإمارات لتعزيز القطاع الصحي وتخفيف معاناة السكان، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

وقال مدير المستشفى الميداني الإماراتي في غزة، الدكتور عبدالرحمن العرياني: «نواصل عملنا في المستشفى الميداني بكل جاهزية، لتقديم الرعاية الطبية لسكان قطاع غزة، ويأتي هذا في إطار التعاون المستمر مع وزارة الصحة في غزة، ومنظمة الصحة العالمية، لضمان حصول الحالات المرضية على العلاج بشكل فعال، وفي الوقت المناسب».