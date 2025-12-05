تخريج 88 ضابطاً ومدنياً في برامج إعداد القادة بشرطة دبي

شهد القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، حفل تخريج 88 ضابطاً ومدنياً من برامج إعداد القادة في شرطة دبي، بحضور نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع الجنائي، اللواء حارب محمد الشامسي، ونائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع المالي والإداري، اللواء الدكتور أحمد زعل المهيري، ومساعدي القائد العام لشرطة دبي.

وهنّأ القائد العام لشرطة دبي الخريجين، مؤكداً أن هذه البرامج تأتي انسجاماً مع الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإعداد جيل من القادة ممن لديهم القدرة على تصميم وصناعة المستقبل وتحويل التحديات إلى فرص، ودعماً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بتنظيم «ملتقى محمد بن راشد للقادة» كملتقى سنوي يجمع قيادات دبي، في تأكيد لأهمية الاستثمار في بناء قيادات المستقبل في حكومة دبي.

وأضاف: «إن ما نشهده اليوم من تخريج كفاءات وطنية واعدة هو ثمرة استثمار مُستدام في الإنسان، وتمكين للطاقات الشابة التي تتحمل مسؤولية صون مكتسبات الوطن وقيادة مسيرة التطوير والتحديث في العمل الشرطي. ولقد أثبتت التجارب أن الريادة تبدأ من إعداد قائد قادر على اتخاذ القرار بثقة، لديه معرفة راسخة ومهارات عملية تنطلق من أفضل الممارسات العالمية في مجالات الأمن والسلامة والابتكار المؤسسي».وأكد القائد العام، خلال الحفل، أن شرطة دبي ماضية في تبنّي وتمكين هذه البرامج الريادية التي تُعنى بصقل مهارات القيادات الواعدة، وتأهيل الصفين الثاني والثالث في مختلف الوحدات الشرطية، بما يضمن استدامة منظومة القيادة وترسيخ جاهزية المؤسسة لمتطلبات المرحلة المقبلة، منوهاً بأن شرطة دبي تُواصل دعم وتمكين الكفاءات الوطنية، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في إعداد وصناعة قادة المستقبل.

وشملت الدفعة مجموعة متنوعة من البرامج القيادية المتقدمة، منها برامج تأهيل القيادات التنفيذية والإشرافية، وبرنامج إعداد القادة، وبرنامج القيادات المؤثرة، وبرنامج قائد الأعمال العالمي، وبرنامج قيادات شباب الإمارات، وبرنامج قيادات المستقبل، والتي نُفذت بالتعاون مع نخبة من الجهات الحكومية والخاصة، بما يُعزّز تطوير جيل متقدم من القيادات المؤهلة في شرطة دبي.