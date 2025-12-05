مكتوم بن محمد: دبي تُبنى بالعمل المشترك وكفاءات أبنائها ورؤية قياداتها

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، مجموعة من قيادات الفِرَق الحكومية التي تعمل ضمن مبادرة «بناة المدينة»، التي تُشرف عليها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، من أجل تطوير خدمات نوعية متكاملة واستباقية ذات قيمة مضافة، تُسهل الحياة اليومية للناس وتُسهم في استدامة التنمية الشاملة، وتُعزّز جودة الحياة وتجعل دبي المدينة الأفضل والأجمل في العالم.

وأكد سموه أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل الإنسان محور العمل الحكومي، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بالعمل بروح الفريق الواحد، أدت إلى تطوير خدماتنا الحكومية التي لا تُضاهى، والتي تُشكّل الضمانة لرفاه المجتمع واستدامة النمو في دبي بمعدلات قياسية، وتسريع مسار تحقيق مستهدفات خطة دبي 2033 بأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «بفكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، حكومة دبي فريق عمل واحد يرسخ ريادتها في تطبيق نهج الحكومة الواحدة، لتلبية واستباق تطلعات أهلها ومجتمعها، وتقديم الخدمات والمبادرات المشتركة المبتكرة التي تُمكّننا من مواكبة احتياجات الحاضر، وتصميم فرص المستقبل لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام للأجيال القادمة».

وأكد سموه حرصه على المتابعة الشخصية والمستمرة لمسارات التطوير كافة، لتواصل دبي ريادتها العالمية، خصوصاً في تقديم الخدمات الحكومية، من خلال عمل حكومي محوره الإنسان وغايته خدمة الناس، وذلك بتكامل الجهود والبرامج والمبادرات بين مختلف الجهات.

وقال سموه: «نتابع في الميدان عملية التطوير المستمر لكل الخدمات في دبي لضمان استفادة الجميع منها: مواطنين ومقيمين وزواراً، حتى تكون دبي الأكثر ابتكاراً وتقدّماً في جودة الخدمات الحكومية ذات المعايير العالمية، بما يدفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي إلى مستويات جديدة تواصل تخطي كل التوقعات».

وأشاد سموه بجهود كل الجهات الحكومية التي تعمل على مدار الساعة، قائلاً: «كل الجهات الحكومية والفرق والكوادر العاملة هم بناة مؤثرون، فهم يُسهمون في تحقيق أثر إيجابي مستدام في حياة الناس، وتعزيز مستويات الرفاه وتكريس المزايا التنافسية التي جعلت من دبي عنواناً للخدمات الأمثل، فالعمل المشترك والمتكامل بين الجهات الحكومية دائماً ما يحقق نتائج مضاعفة ذات أثر واضح وملموس».

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «التقيت نخبة من قيادات فرق مبادرة (بناة المدينة) التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي، والتي تعمل وفق منهجية حكومة واحدة تصنع التكامل، لاستباق احتياجات الناس، وإعادة تشكيل مفهوم الخدمة الحكومية».

وأضاف سموه: «في دبي الإنسان هو جوهر العمل الحكومي، ومن أجله نُطوّر خدمات متكاملة واستباقية تمس الحياة اليومية لكل مواطن ومقيم وزائر، وتُعزّز رفاه المجتمع».

وتابع سموه: «ما شاهدته من فرق (بناة المدينة) يؤكد أن نهج الحكومة الواحدة هو ممارسة يومية في دبي، تمنحها القدرة المتفردة على صياغة فرص المستقبل وتعزيز تنافسيتها كأفضل مدينة في العالم، لأن دبي مدينة تُبنى بالعمل المشترك، وبكفاءات أبنائها، وبرؤية قيادتها التي تشكل ملامح مستقبلها».

ويتوازى التطوير المستمر للخدمات في دبي مع مسار نموها التصاعدي بامتياز، لاسيما مع تجاوز عدد سكان دبي اليوم أربعة ملايين نسمة، وتسجيل مطارها الدولي، في سبتمبر الماضي، رقماً قياسياً جديداً باستقبال 93.8 مليون مسافر خلال 12 شهراً، ما رسخ مكانتها ضمن أبرز ثلاث وجهات عالمية للسفر في الربع الرابع من عام 2025، وهو تطوير يتم بجهود حكومية وجماعية، والحرص على إشراك الجميع من الأفراد والمؤسسات والقطاعات الاجتماعية كافة، في مسيرة التنمية الشاملة، حتى تكون دبي دائماً في المركز الأول.

وتعمل مبادرة «بناة المدينة»، إحدى مبادرات الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، على تطوير الخدمات في مجالات حيوية تُحدث الأثر الملموس في حياة الناس كالخدمات الاجتماعية والصحية والتمكينية، والمبادرات التي تُعزّز القيم وتحافظ على الهوية، والشراكات التي ترسخ نموذج المدن الأكثر جاهزية، بخدماتها النوعية ومؤسساتها الحكومية التي تعمل بتكامل وتناغم في ما بينها.

