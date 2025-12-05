جائزة التميز الحكومي العربي تكرّم الفائزين بفئاتها المؤسسية والفردية في القاهرة

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كرّمت جائزة التميز الحكومي العربي الفائزين في مختلف فئات الجائزة المؤسسية والفردية، وذلك خلال حفل أقيم، أمس، بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، بحضور رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، محمد عبدالله القرقاوي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، وعدد من الوزراء والمسؤولين وممثلين عن الحكومات العربية وأعضاء مجلس أمناء الجائزة.

واحتفت الجائزة، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع جامعة الدول العربية في عام 2019، بنخبة متميزة من الكفاءات الحكومية العربية والمبادرات والتجارب الناجحة في تطوير الإدارة الحكومية في المنطقة العربية، لترسيخ هذه الكفاءات والمبادرات كنماذج مرجعية للفكر القيادي الإيجابي والأداء الحكومي المتميز، وتحفيز مواكبة المفاهيم الجديدة والتطورات التكنولوجية، لضمان النجاح في تنفيذ التوجهات الحكومية المستقبلية.

وشهد الحفل تكريم 26 فائزاً من النماذج العربية المتميزة، التي قدمت مبادرات ومشاريع ملهمة في العمل الحكومي العربي، ضمن 16 فئة موزعة على فئتين رئيستين، هما الأفراد والمؤسسات، كما تم استحداث فئة أفضل مبادرة عربية لتصفير البيروقراطية ضمن الفئات المؤسسية خلال الدورة الحالية 2025، وقد خضعت كل الترشيحات لآلية تقييم دقيقة، من خلال نظام إلكتروني ذكي، وعلى يد لجنة تحكيم متخصصة، وفق أفضل المعايير العالمية، كما تم استثناء دولة الإمارات من المشاركة، حفاظاً على مبدأ الحيادية والشفافية.

وأكد رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، محمد القرقاوي، خلال كلمته في الحفل، أن الجائزة هدفها تطوير الخدمات، وتكريم الشخصيات، وإلهام الحكومات، وإلقاء الضوء على تجارب ناجحة، وممارسات مميزة عبر عالمنا العربي، هدفها خدمة الناس، وتحسين حياتهم.

وأضاف أن الحكومات، التي ستقود في العقد القادم، هي الحكومات التي تتبنى عقلية الشركات الخاصة في المرونة، وسرعة الاستجابة للمتغيرات، والتركيز على المتعاملين، هي الحكومات التي لا تنظر للتحديات كتهديدات، بل كفرص للتطور والنمو، والتي لا تركز على احتواء التغيير فقط، بل على بناء طاقاتها وقدراتها في التكيف والتطور المستمر.

ومن جانبه، تقدم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، خلال كلمته في الحفل، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على رعايته هذه الجائزة، مثمناً الجهود الحثيثة التي يبذلها فريق عمل الجائزة في ترسيخ ثقافة التميز والريادة، ونشر أفضل الممارسات في الإدارة الحكومية.

وشهدت جائزة التميز الحكومي العربي تكريماً خاصاً للأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، تقديراً لدوره المحوري في دعم الجائزة، بما يعزز مسيرة التميز الحكومي العربي.

وتفصيلاً، في الجوائز المؤسسية فازت بفئة «أفضل وزارة عربية»، وزارة الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية، تسلمها المهندس يعرب القضاة، وفازت هيئة التراث في المملكة العربية السعودية عن فئة أفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، كما فازت دائرة الجمارك الأردنية عن فئة أفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية. وقد فازت مبادرة البنية المعلوماتية للمنظومة المتكاملة للتطعيمات، التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان في مصر، عن فئة أفضل مبادرة عربية لتطوير العمل الحكومي.

كما فازت الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالكويت عن فئة أفضل مبادرة عربية لتطوير العمل الحكومي، وذلك من خلال مبادرة «نزاهة». وفي فئة أفضل مبادرة عربية لتصفير البيروقراطية، المستحدثة خلال الدورة الحالية، فازت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في مملكة البحرين، عن مشروعها الخدمات الإسكانية الإلكترونية التكاملية.

وفازت منظومة متكاملة للحياة المدرسية، التابعة للمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية بالجمهورية التونسية، في فئة أفضل مبادرة عربية لتطوير التعليم، كما فازت في فئة أفضل مبادرة عربية لتطوير التعليم أيضاً، منظومة اكتشاف وتنمية المواهب، التابعة لمؤسسة «موهبة».

وفاز البرنامج الوطني لتدريب وتأهيل المعلمين الجدد في مملكة البحرين في الفئة ذاتها، وفاز مشروع تنمية جنوب الوادي بتوشكي في مصر في فئة «أفضل مشروع عربي لتطوير البنية التحتية». وفاز مشروع «شباب قادر على التكيف مع التغيرات وممكن اجتماعياً واقتصادياً» من المملكة الأردنية الهاشمية، في فئة أفضل مبادرة عربية لتمكين الشباب.

كما فازت مبادرة «قدرات» بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية في شناص في سلطنة عمان، في فئة أفضل مبادرة عربية لتمكين الشباب. وفاز البرنامج الوطني لاعتلال الشبكية الخداجي، الذي أطلقه مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث، بالتعاون مع وزارة الصحة السعودية، في أفضل مبادرة عربية لتطوير القطاع الصحي.

وفاز «حي الأسمرات» من محافظة القاهرة في مصر في فئة أفضل مبادرة عربية لتنمية المجتمع، وفاز تطبيق «توكلنا» الذي تم تصميمه عام 2020 من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن فئة أفضل تطبيق حكومي عربي ذكي.

وضمن الجوائز الفردية، فاز وزير المالية في سلطنة عُمان، سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي، عن فئة أفضل وزير عربي. وفاز محافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر خليل، بجائزة التميز الحكومي العربي عن فئة أفضل محافظ عربي، وفي فئة أفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية، فاز الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث منذ 2017، الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الراجحي.

وفاز أمين العاصمة الأردنية عمّان، الدكتور يوسف الشواربة، عن فئة أفضل مدير بلدية في المدن العربية، وفاز مدير مشروع الإدارة الذكية في وزارة العمل في سلطنة عمان، عبدالرحمن بن عبدالله بن سعيد البوسعيدي، في فئة أفضل موظف حكومي عربي، وفازت مديرة وحدة الإثبات والتطبيق بإدارة الذكاء الاصطناعي في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، بدور خوجة، عن فئة أفضل موظفة حكومية عربية، كما فازت رئيسة قطاع المعامل والجودة في شركة مياه الشرب بالإسكندرية، لمياء مصطفى، عن فئة أفضل موظفة حكومية عربية.

وضمن التكريم الخاص للجهات والمبادرات المتميزة، كرمت جائزة التميز الحكومي العربي كلاً من مبادرة العودة إلى التعليم من المديرية العامة للشؤون المالية في وزارة التربية العراقية، ومبادرة التدريب الزراعي من وزارة شؤون البلديات والزراعة في مملكة البحرين، ومبادرة الخدمات الصحية الحكومية من وزارة الصحة الفلسطينية، وهي مبادرة متميزة لتوفير الخدمات الصحية الأولية في فلسطين، وتطبيق «سهل» من وزارة الدولة لشؤون الاتصالات في الكويت.

محمد القرقاوي:

• «الجائزة» هدفها إلقاء الضوء على تجارب ناجحة عبر عالمنا العربي، لخدمة الناس وتحسين حياتهم.