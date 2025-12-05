محمد بن زايد: الإمارات محصّنة بأبنائها الذين يجتمعون على حبها ورفع رايتها

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، مسيرة الاتحاد بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين. وأكد سموه أن دولة الإمارات محصنة بأبنائها الذين يجتمعون على حبها والوفاء لها والتسابق لخدمتها ورفع رايتها.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "سعدت اليوم بحضور مسيرة الاتحاد بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين".

وتابع سموه: "دولة الإمارات محصنة بأبنائها الذين يجتمعون على حبها والوفاء لها والتسابق لخدمتها ورفع رايتها، وبهذه الروح الوطنية الصادقة نثق بأن بلادنا دائماً بخير وفي خير وعزة، وإن شاء الله تعالى القادم أفضل وأجمل"