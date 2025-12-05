«الهوية والجنسية» تنفذ «رحلة موحدة» لتجديد جواز السفر وبطاقة الهوية للمواطنين

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تنفيذ مشروع رحلة موحدة ذكية ومتكاملة لتجديد جواز السفر وبطاقة الهوية للمواطنين، في إطار خطتها للدورة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية في منظومة الخدمات، وأوضحت عبر منصتها الرقمية أن أبرز مزايا المشروع تشمل «رحلة موحدة ذكية ومتكاملة للتجديد»، و«خدمة استباقية»، و«شاشة موحدة لتحديث البيانات والصور»، و«عدم تكرار رفع المستندات أو البيانات».

وتضمنت المزايا، ضمن المشروع، تقليل وقت الإنجاز بما لا يقل عن 50%، وخفض الاستفسارات والمكالمات بنسبة 40%.

وأكدت أنه في حالة تجديد جواز السفر المنتهي - في حال تَبقّى على انتهاء صلاحية الهوية أقل من ستة أشهر - يمكن أن تُجدَّد الوثيقة في خدمة واحدة.