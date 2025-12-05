«طرق دبي» تعتمد فرعاً جديداً لتدريب وفحص السائقين في «القوز الصناعية»

اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي فرعاً جديداً لتدريب وفحص السائقين بمنطقة القوز الصناعية، في إطار توجهاتها لتوفير وتحسين كفاءة المرافق والخدمات العامة المقدمة للمتعاملين في المنطقة والمناطق المجاورة لها.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة، أحمد محبوب، أن افتتاح الفرع الجديد في منطقة القوز الصناعية، التابع لمعهد «إيكو درايف» لتعليم قيادة السيارات، جاء ليعزز عدد منافذ الخدمة، التي تقدّم من خلالها الهيئة خدمات ترخيص السائقين وتقريبها من سكان الإمارة في مختلف المناطق.

وأفاد محبوب بأن الفرع الجديد يعتبر الموقع رقم 29 من مواقع تقديم الخدمة في الهيئة، وهو إضافة مميزة في مجال تعليم قيادة السيارات تتوافق مع توجهات حكومة دبي وطموحات هيئة الطرق والمواصلات في تبسيط وتسهيل تقديم الخدمة للمتعاملين.

وقال محبوب إن الهيئة، ضمن جهودها وحرصها على الارتقاء بمنشآت تعليم قيادة المركبات في الإمارة، تعمل على ضمان تقديم تجربة تدريبية متكاملة تواكب المعايير الحضارية التي تتميّز بها إمارة دبي، حيث تخضع إجراءات ترخيص معاهد التدريب وفحص السائقين لمنظومة دقيقة تضمن جاهزية الفروع بحلّة جديدة ترتقي بالمظهر الحضاري للفرع، وتعزز كفاءة مرافقه وتطور تجهيزاته، بما ينسجم مع توجهات الهيئة، ويلبي تطلعات المتعاملين.

وذكر أن الفرع الجديد بدأ في تقديم خدماته للمتعاملين من إنجاز معاملات، وفتح ملفات مرورية والتدريب والفحص النظري والعملي الداخلي في ساحة الفحص الذكي للمركبات الخفيفة، ويقدّم المعهد خدماته بشكل دوري من الإثنين حتى الأحد، من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 11:00 مساءً، على أن يتضمن يوم الجمعة استراحة للصلاة من الساعة 12:30 ظهراً حتى الساعة 2:30 بعد الظهر.