أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (برنامج نافس)، عن إطلاق «المنصة الوطنية للتدريب العملي لطلبة التعليم العالي في الدولة».

وتتيح المنصة، التي تم إطلاقها ضمن منصة «نافس»، للطلبة الجامعيين التسجيل في فرص التدريب العملي النوعي في سوق العمل بالدولة، عبر بيئة رقمية متكاملة، كما تتيح لمؤسسات وشركات القطاعين الحكومي والخاص عرض فرص التدريب المتوافرة لديها، بما يرسّخ دورها شريكاً أساسياً في المنظومة الوطنية للتدريب العملي، ويسهم في إعداد أجيال مؤهلة تمتلك الخبرات والمهارات العملية المطلوبة في سوق العمل، من خلال تمكين الطلبة من الانخراط في برامج تدريبية عالية المستوى، ضمن مختلف القطاعات الحيوية، بما يعزّز التكامل بين النظري والعملي في رحلة الطالب، ويسهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية والمعرفية في الدولة.

وقال وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبدالرحمن العور، إن المنصة الجديدة تُعد أول نظام وطني يعيد تشكيل مسار التدريب العملي لطلبة التعليم العالي، حيث يأتي إطلاقها في إطار الجهود المستدامة لتعزيز كفاءة وتنافسية الكوادر الوطنية في سوق العمل، والتكامل مع الجهات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص، لتطوير بيئة التدريب العملي، والتعلم المستمر، وتعزيز إدراج التحول الرقمي والخدمات الذكية في كل مفاصل سوق العمل.

وأضاف: «يُشكل إطلاق المنصة الوطنية للتدريب العملي نقلة نوعية في منظومة تدريب الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، حيث تحقق شمولية التدريب وتوفير بيانات واضحة تعزز عملية التقييم ومسارات تطوير البرامج التدريبية والتخصصات الأكاديمية، وهو ما يسهم في دعم ملف التوطين في القطاع الخاص الذي يُعد شريكاً استراتيجياً في هذا الملف الوطني».

وأكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين، خليل الخوري، أهمية المنصة الجديدة في صقل مهارات طلبة التعليم العالي، إلى جانب تحصيلهم الأكاديمي وهو ما يعزز من تنافسيتهم وفرص التحاقهم بسوق العمل، لا سيما وأن المنصة المشار إليها تمهد الطريق أمامهم لتلبية احتياجات كل القطاعات الاقتصادية من الوظائف، مشيراً إلى التزام الوزارة بدعم المنصة من خلال القيام بدورها بالشكل الأمثل وذلك في إطار تكامل الأدوار بين جميع الشركاء.

وأكد الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية - برنامج «نافس»، غنام بطي المزروعي، أن توفير فرص التدريب العملي لطلبة التعليم العالي يتكامل مع الاستراتيجية الجديدة للمجلس، باعتبارها إضافة نوعية لمنصة «نافس» لدعم جهود الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزيتها للمنافسة في سوق العمل.

وأوضحت الوكيل المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالإنابة، شما المهيري، أن المنصة توفر فرصاً لعقد شراكات استراتيجية بين مؤسسات التعليم العالي ومختلف القطاعات الاقتصادية لتصميم برامج تدريبية نوعية تتماشى مع تخصصات الطلبة واحتياجات سوق العمل، إذ ستخضع كل البرامج والفرص التدريبية المعروضة لضوابط ومعايير الجودة، التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن القرار الوزاري الخاص بحوكمة التدريب العملي، إضافة إلى الدليل الإرشادي الخاص به، وذلك بهدف ضمان أن تكون التجارب التدريبية فعالة ومتكاملة وتدعم تطوير المهارات العملية للطلبة.

وبإمكان مؤسسات التعليم العالي وجهات التدريب والطلبة الاطلاع على تفاصيل التسجيل والمشاركة عبر المنصة من خلال «منصة نافس» nafis.gov.ae، ويسهم ربط المنصة الوطنية للتدريب العملي مع منصة «نافس» في بناء قاعدة بيانات وطنية موحدة تسهل على الطلبة الوصول إلى الفرص التدريبية المناسبة، وتتيح لمؤسسات التعليم العالي، والجهات الحكومية والخاصة المشاركة الفاعلة في إعداد أجيال من الكفاءات الوطنية القادرة على المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» ومئوية الإمارات 2071.