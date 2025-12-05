طقس غائم.. وأمطار متوقعة

يتوقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار، خصوصاً على الجزر وبعض المناطق الشمالية والغربية، ورطباً ليلاً وصباح غد على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية غربية، وتراوح سرعتها من 10 إلى 25 وتصل إلى 35 كيلومتراً في الساعة.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:17 والمد الثاني عند الساعة 02:33، والجزر الأول عند الساعة 19:42 والجزر الثاني عند الساعة 06:40.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:32 والمد الثاني عند الساعة 22:42، والجزر الأول عند الساعة 15:33 والجزر الثاني عند الساعة 04:23.