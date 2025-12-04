‏فريق الإمارات للبحث والإنقاذ يباشر مهامه الميدانية في منطقة كاندي بسريلانكا

‏وصل فريق الإمارات للبحث والإنقاذ إلى منطقة كاندي في إقليم الوسط بجمهورية سريلانكا، وهي إحدى المناطق الأكثر تضرراً بإعصار "ديتواه" والفيضانات التي شهدتها البلاد.

‏وفور وصوله، باشر الفريق مهامه الميدانية بتنفيذ عمليات المسح وتقييم الأضرار، والبحث عن المفقودين، وتقديم الدعم العاجل للجهات السريلانكية المختصة، بما يسهم في تسريع جهود الاستجابة والإنقاذ.

‏ويضم الفريق الإماراتي فرقاً متخصصة ومجهّزة بمعدات متقدمة، تشمل تقنيات البحث في المسطحات المائية، وقوارب إنقاذ، وكلاب تفتيش مدرّبة، إضافة إلى أنظمة حديثة تتيح العمل بكفاءة في البيئات الصعبة، مما يعزز قدرته على التحرك السريع والوصول إلى المناطق المتضررة.

‏وتأتي هذه الجهود ضمن الاستجابة الإماراتية العاجلة للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية ودعم العمليات الجارية لإنقاذ الأرواح ومساندة المتضررين، في إطار نهج دولة الإمارات الراسخ في الوقوف إلى جانب الدول الصديقة خلال الأزمات والكوارث الطبيعية.