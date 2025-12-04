بث مباشر.. انطلاق مسيرة الاتحاد 2025 بأبوظبي

تنطلق في هذه الأثناء، "مسيرة الاتحاد" 2025 في موقع مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة في أبوظبي، بمشاركة واسعة من أبناء القبائل، تعبيراً عن اعتزازهم بقوة تلاحمهم وترابط نسيجهم الوطني وبقائد مسيرة الاتحاد المُباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

