مكتوم بن محمد: الخبرات التي تُبنى في الإمارات ودبي أصبحت مرجعاً يُحتذى به للمؤسسات العالمية

قدم سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، التهنئة لمدير التنفيذي في مؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات حسين البنا، بمناسبة حصوله على عضوية (Fellow) من جمعية الطرق والنقل البريطانية (CIHT)، ليكون أول مهندسٍ في دولة الإمارات والشرق الأوسط ينال هذا المنصب.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": نبارك للأخ حسين البنا، المدير التنفيذي في مؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات، حصوله على عضوية Fellow من جمعية الطرق والنقل البريطانية (CIHT)، ليكون أول مهندسٍ في دولة الإمارات والشرق الأوسط ينال هذا المنصب.

وأضاف سموه: "هذا الإنجاز يعكس قيمة الكفاءات الوطنية التي تم الاستثمار فيها فصارت اليوم محل ثقة العالم، ويؤكد أن الخبرات التي تُبنى في الإمارات ودبي أصبحت مرجعاً يُحتذى به للمؤسسات العالمية، ومعياراً جديداً للتميز في قطاع النقل والبنية التحتية".