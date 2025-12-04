خالد بن محمد ورئيس "ماكلارين" للسباقات يبحثان تعزيز الشراكة في تقنيات السيارات المتقدّمة

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرئيس التنفيذي لشركة "ماكلارين" للسباقات زاك براون، قبيل انطلاق سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي.

وبحث الجانبان سُبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجالات تقنيات السيارات المتقدّمة والذكاء الاصطناعي، بما يُرسّخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للابتكار في قطاع رياضة السيارات.

حضر اللقاء رئيس جهاز الشؤون التنفيذية خلدون خليفة المبارك، ورئيس دائرة المالية – أبوظبي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي سيف سعيد غباش.