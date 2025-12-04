«الهوية والجنسية» تنفذ مشروعاً يتيح تجديد جواز السفر والهوية معاً للمواطنين

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تنفيذ مشروع رحلة موحدة ذكية ومتكاملة لتجديد جواز السفر وبطاقة الهوية للمواطنين في إطار خطتها للدورة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية في منظومة الخدمات.

وأوضحت الهيئة عبر منصتها الرقمية أن أبرز مزايا المشروع تشمل "رحلة موحدة ذكية ومتكاملة للتجديد، وخدمة استباقية، وشاشة موحدة لتحديث البيانات والصور، وعدم تكرار رفع المستندات أو البيانات".

وتضمنت المزايا ضمن المشروع تقليل وقت الإنجاز بما لا يقل عن 50%، وخفض الاستفسارات والمكالمات بنسبة 40%.

وأكدت "الهوية والجنسية" أنه في حالة تجديد جواز السفر المنتهي بينما متبقي على صلاحية انتهاء الهوية أقل من ستة أشهر يمكن أن تجدد الوثيقتين في خدمة واحدة.