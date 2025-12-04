شرطة الشارقة تضبط 106 مركبات مخالفة خلال عيد الاتحاد

تمكنت القيادة العامة لشرطة الشارقة من ضبط 106 مركبات خلال فترة احتفالات عيد الاتحاد، إضافةً إلى 9 دراجات نارية ارتكب سائقيها مخالفات شكلت خطراً على مستخدمي الطريق، إذ تنوعت المخالفات بين إصدار الضجيج وإزعاج الآخرين، والقيادة بطيش وتهور وقيادة المركبة دون رخصة قيادة.

وأكد مدير مديرية المرور والدوريات العميد خالد الكي أن القيادة العامة لشرطة الشارقة تُولي أهمية كبيرة لضبط السلوكيات المرورية غير المسؤولة، خصوصاً خلال المناسبات الوطنية التي تستدعي من الجميع الالتزام والوعي، كما أن هذه السلوكيات لا تعكس روح الاحتفال، وتمثل خطراً على الجمهور.

وبينت شرطة الشارقة أن هذه المخالفات تعد من أكثر السلوكيات التي تتسبب في تهديد السلامة العامة، خصوصاً خلال الفعاليات والمناسبات، كما أنها مستمرة في تكثيف الدوريات ونقاط المراقبة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين؛ بما يعزز من أمن وسلامة جميع أفراد المجتمع.