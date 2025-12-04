"المعاشات" تعلن عن تصفير 8 خدمات رئيسية لتسهيل تجربة المتعامل وتسريع الإجراءات

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، اليوم، عن تصفير ثماني خدمات رئيسية للمتعاملين، مما أدى إلى تقليص هائل في المتطلبات الورقية وأزمنة المعالجة والتعقيدات الإجرائية، حيث جاء هذا التوجّه في إطار برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، والذي يضمن للمواطنين، وجهات العمل إمكانية إدارة شؤون المعاشات والتأمينات الاجتماعية بسهولة وسرعة غير مسبوقتين.

وتعد الخدمات الثماني التي خضعت لعملية التبسيط من بين الأكثر استخداماً وتأثيراً على المتعاملين، حيث حرصت الهيئة في هذا الإجراء أن تتجاوز العقبات الإدارية التقليدية، وأعادت هندسة تلك الخدمات، مع إعطاء الأولوية للتكامل الرقمي وتبادل البيانات الاستباقية، وقامت بإلغاء الخطوات غير الضرورية، بهدف تقديم تجربة سلسة وفاعلة تعود بالنفع المباشر على الجمهور، مما يعكس التزام دولة الإمارات بتقديم خدمات حكومية عالمية المستوى.

وأكدت المدير التنفيذي لقطاع المعاشات ورئيس فريق تصفير البيروقراطية في الهيئة، هند السويدي، أن تصفير الخدمات والعمليات يأتي ضمن جهود الهيئة لإعادة تصميم ودمج الإجراءات الحكومية لتسهيل رحلة المتعامل، مما يتيح له الحصول على الخدمة بسهولة وسرعة وكفاءة. موضحة أن هذا التوجّه النوعي يتماشى مع مبادئ تصفير البيروقراطية الحكومية وتوجهات الدولة لتقليص المتطلبات والإجراءات، بهدف تقديم تجربة مريحة للمتعامل بأقل جهد ممكن.

وأوضحت السويدي، أن التحول الرقمي والربط الذكي مع الجهات الحكومية ساعد الهيئة على دمج الإجراءات المتشابهة، ومكّنها من تبادل البيانات بشكل استباقي، معتمدةً على الملفات المحفوظة دون طلبها مجددًا، وإلغاء الإجراءات غير الضرورية، وتبسيط المتطلبات الحالية لتقليل الزمن اللازم لإنجاز الخدمات.

وتضم قائمة الخدمات المشمولة في التحوّل:

إجراء دفع الاشتراكات

وأتاحت الهيئة وعبر إجراءاتها الجديدة للمتعاملين فرصة الاستفادة مما تقدّمه منصة "معاشي"، من خدمات نوعية، حيث ستقوم الآن بأتمتة جمع البيانات وحساب الاشتراكات بالكامل، وإصدار الفواتير تلقائياً بناءً على بيانات الموظفين المخزنة مسبقاً، كما تمكّن المنصّة أصحاب العمل من دفع الاشتراكات دون أي تدخل يدوي، وبأخطاء أقل، ومع إشعارات استباقية، مما يوفر وقتاً كبيراً ويقلل من مخاطر التأخير والغرامات، إلى جانب تبسيط الوصول الآمن والموحد لحفظ السجلات المالية.

خدمة تسجيل جهة العمل

وبما يسهّل من عملية ضمّ الموظفين الجدد، سيتم الآن إرسال إشعارات تلقائية لأصحاب العمل عند التحاق مواطن جديد تتضمن بيانات التسجيل الجاهزة للمراجعة والاعتماد، حيث تم تقليص المستندات المطلوبة من 7 إلى 1 فقط، والزيارات الشخصية من 2 إلى 1، وعليه سيختبر أصحاب العمل انخفاضاً هائلاً في زمن التقديم من 64.56 ساعة إلى 24.36 ساعة، وزمن الإنجاز من 104.56 ساعة إلى 40.36 ساعة.

خدمة تسجيل المؤمن عليه

وساهم التحوّل الجديد في تيسير آلية استلام بيانات الموظف، والتي تتم الآن بشكل تلقائي من قبل الهيئات الاتحادية للموارد البشرية، إذ سيتلقى صاحب العمل إشعاراً تلقائياً للمراجعة والاعتماد، مع الاكتفاء بوثيقة واحدة: شهادة اللياقة الطبية، حيث تم اختصار زمن التقديم بشكل كبير من 10.23 ساعة إلى 2.1 ساعة، وزمن الإنجاز من 50.23 ساعة إلى 18.1 ساعة، مما يضمن تسجيل الموظفين الجدد بسرعة وكفاءة.

خدمة صرف المستحقات التأمينية (مدني)

وبما يمثّل نقلة نوعية في مستوى الخدمات، عملت الهيئة على إلغاء جميع المستندات الإلزامية والاختيارية بما يتعلّق بصرف المستحقات التأمينية (مدني)، حيث (كانت سابقاً 2 إلزامية، 9 اختيارية)، كما تم إلغاء جميع الزيارات، وتخفيض زمن التقديم من 1.05 ساعة إلى 12 دقيقة فقط، حيث سيقوم النظام بحساب المستحقات بشكل استباقي ويولّد طلبات إنهاء الخدمة الأولية لمراجعة صاحب العمل، مما يلغي الحاجة إلى النماذج اليدوية والتوقيعات وجمع المستندات.

خدمة تسجيل المستحق

وبما يسهم في تبسيط عملية تسجيل المستحق خاصة للأرامل (الفئة الأكثر تكراراً)، قلّصت الهيئة المستندات الإلزامية من 6 إلى 2، وخفّضت الزيارات من 3 إلى 1. كما تم تخفيض زمن إنجاز الخدمة إلى النصف تقريباً، من 19.2 ساعة إلى 9.2 ساعات عمل، مما يجعل هذه العملية المعقدة أكثر بساطة في الأوقات الصعبة.

خدمة صرف المستحقات التأمينية (عسكري)

وحرصاً من الهيئة على تبسيط الدعم الحيوي للأفراد العسكريين، تم تخفيض المستندات المطلوبة لصرف المستحقات التأمينية (عسكري) من 7 إلى 5، وتم إلغاء الزيارات الشخصية بالكامل (من 1 إلى 0). وخفض زمن التقديم من 20 إلى 16 ساعة، وزمن الإنجاز من 100 إلى 80 ساعة.

خدمة إصدار شهادة لمن يهمه الأمر

وبما يوفّر وصولاً فورياً للوثائق الأساسية المتعلّقة بشهادة لمن يهمّه الأمر، تم الغاء المستندات المطلوبة من منصة "معاشي" بعد أن كانت تستوجب تقديم طلب واحد، وتم تقليل عدد الحقول المطلوبة للتعبئة من 7 إلى 2، حيث يمكن للمستخدمين الآن إصدار الشهادات في 5 دقائق فقط، بدلاً من ساعتين.

خدمة تحديث استحقاق المعاش

وعملت الهيئة على توظيف التكامل الذكي مع مختلف الجهات، حيث أصبحت خدمة تحديث استحقاق المعاش استباقية، وتم الغاء المستندات المطلوبة من المتقاعد، والزيارات، كما تم تقليص زمن تقديم الطلب من 2.2 ساعة إلى 10 دقائق، وزمن الإنجاز من 10 أيام عمل إلى 5 أيام عمل، مما يضمن تحديثات سلسة وفي الوقت المناسب.

وأكدت الهيئة أن هذه التطورات جاءت نتيجة مباشرة للشراكات الحكومية الاستراتيجية ومبادرات التحوّل لرقمي على منصة "معاشي"، حيث ستظل ملتزمة بالابتكار المستمر، لضمان تقديم خدمات سهلة وذكية واستباقية، بما يتماشى مع الاحتياجات والتوقعات المتغيرة لمتعامليها.