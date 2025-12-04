جناح الإمارات في معرض الدفاع المصري يستقطب اهتمام الوفود والشركات العالمية

استقطب الجناح الوطني لدولة الإمارات حضوراً واسعاً من وفود الدول المشاركة، والشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من معرض الدفاع المصري في دورته الرابعة، إذ حرصت الوفود على الاطلاع على أحدث الأنظمة والحلول التي تقدمها الشركات الوطنية الإماراتية.

ويُعد الجناح الوطني لدولة الإمارات الأكبر ضمن الأجنحة الدولية المشاركة في المعرض، بمساحة تتجاوز 1000 متر مربع، ليشكل محطة رئيسة ضمن فعاليات الحدث، ويُنظم الجناح من قبل مجموعة أدنيك، بدعم من وزارة الدفاع الإماراتية ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي (توازن)، ويضم تحت مظلته نخبة من الجهات والشركات الوطنية الرائدة، تشمل: مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، مجموعة إيدج، مجموعة كالدس القابضة، شركة جال، شركة أمرك، مجلة الجندي، إضافة إلى معرضي آيدكس ونافدكس 2027، وحظي جناح دولة الإمارات باهتمام واسع من كبار القادة العسكريين والوفود الدولية، إلى جانب الجهات المعنية بقطاعي الدفاع والأمن، إذ حرص العديد من المسؤولين على الاطلاع على أحدث الأنظمة والحلول المبتكرة التي تقدمها الشركات الإماراتية الرائدة، بما يعكس مكانة الدولة كوجهة عالمية للتطوير والتعاون في هذه المجالات الحيوية.

ومن بين أبرز الزيارات للجناح الوطني لدولة الإمارات، في اليوم الثاني، كانت زيارة وفود رسمية رفيعة المستوى من مملكة البحرين، ودولة الكويت، وجمهورية روسيا الاتحادية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية جيبوتي، ما يبرز أهمية الحدث كمحطة محورية للتعاون والحوار الدفاعي الدولي، وقد شارك كبار المسؤولين والقادة العسكريين من كل دولة في مناقشات ولقاءات، ما يعكس دور الجناح في تعزيز الشراكات والتعاون على المستوى العالمي.

وعقدت الشركات الإماراتية سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع كبار القادة العسكريين من جمهورية مصر العربية، بهدف بحث فرص التعاون وتعزيز الشراكات المستقبلية في مجالات الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة.

كما واصل جناح دولة الإمارات جذب اهتمام المسؤولين والزوار وكل وسائل الإعلام المحلية والإقليمية، وذلك بفضل ما يقدمه من حلول متطورة ومنتجات نوعية تعكس المكانة الريادية للدولة في مجال الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة، وتؤكد عمق علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية في مختلف المجالات الدفاعية والاقتصادية.