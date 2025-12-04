شرطة رأس الخيمة تعزّز ثقافة احترام القانون لدى الطلبة

عزّزت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في إدارة حماية ووقاية المجتمع، مفهوم احترام القانون والتعايش السلمي لدى طلبة مدرسة «سانت ميري الثانوية الخاصة»، ضمن ملتقى مبادرة «معكم مجتمعنا آمن»، الذي شارك فيه 120 طالباً وطالبة.

ويأتي تنظيم الملتقى في إطار رؤية وزارة الداخلية، الهادفة إلى جعل دولة الإمارات من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة، من خلال تعزيز جودة الحياة، وتقديم خدمات استباقية تحافظ على الأرواح والممتلكات.

وحضر الملتقى مدير فرع الدوريات المجتمعية، الرائد محمد علي الطابور، ومدير فرع الشراكات والاتصال المجتمعي، الرائد خالد صالح الشاعر، إلى جانب عدد من منتسبي الشرطة وممثلي المدرسة.

وأكّد رئيس قسم الشرطة المجتمعية، المقدم راشد بلهون، أن المبادرة تهدف إلى ترسيخ ثقافة التعايش بين مكوّنات المجتمع متعدد الجنسيات، وتعزيز الحوار بين الثقافات، وتعريف الجاليات بالقوانين المحلية والحقوق المرتبطة بالاندماج المجتمعي، ونشر قيم التسامح واحترام الآخر.

وتضمّن الملتقى محاضرة توعوية قدّمها كبير المساعدين، الدكتور أحمد محمد الصحاري، من فرع توعية المجتمع، تناولت مفهوم احترام القانون، وأمثلة تطبيقه في الحياة اليومية، ودور الجاليات في نشر الثقافة القانونية، قبل فتح باب الحوار وتلقي الأسئلة من الطلبة.

وأوصى المشاركون بضرورة تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي، والاستفادة من الخدمات الشرطية عبر قنواتها الرسمية، وتفعيل التعاون المجتمعي في مكافحة الظواهر السلبية، بما يسهم في حماية المجتمع وتحقيق جودة الحياة للجميع.