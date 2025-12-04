"الوطني للأرصاد" يحذر من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية
حذر المركز الوطني للأرصاد من وجود فرصة لتشكل الضباب خلال ساعات الليل المتأخرة وصباح الغد ، مما يؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
وأوضح المركز أن حالة الضباب متوقعة من الساعة 00:30 وحتى الساعة 10:00 صباحاً، داعياً السائقين ومستخدمي الطرق إلى توخي الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات السلامة المرورية، نظراً لما تسببه هذه الظروف من انخفاض شديد في مستوى الرؤية.
