رئيس الدولة يستقبل مؤسّس «أمازون»

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «أمازون»، جيف بيزوس.

وتطرق اللقاء - الذي جرى بقصر الشاطئ في أبوظبي - إلى أهمية تعزيز التعاون وبناء الشراكات في مجالات الابتكار والتكنولوجية المتقدمة والذكاء الاصطناعي وتوظيفها في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والاقتصاد وغيرها، لمصلحة التنمية وتحسين جودة الحياة وخدمة البشرية وتقدمها وازدهارها.

وأشاد مؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «أمازون» برؤية دولة الإمارات، ونهجها في تبني تكنولوجيا المستقبل وتوظيفها لخدمة الإنسان والتنمية.

حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي رئيس مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية، خلدون خليفة المبارك، وعدد من المسؤولين.

