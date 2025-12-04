شرطة دبي تُحرّر 3153 مخالفة مرورية خلال احتفالات عيد الاتحاد

أكد مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد جمعة سالم بن سويدان، أن الفِرَق الضبطية التابعة للإدارة تمكنت من حجز 49 مركبة و25 دراجة، وتحرير 3153 مخالفة مرورية متنوعة خلال فترة احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ54، نتيجة ارتكاب عدد من السائقين سلوكيات خطرة ومخالفة للنظام العام.

وأوضح العميد جمعة بن سويدان أن بعض السائقين يستغلون المناسبات الوطنية، أو أي فعالية عامة، للقيام بأعمال فوضوية، والقيادة بطيش وتهور، وتعريض حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر، إلى جانب القيام باستعراضات وسباقات غير قانونية، وإحداث إزعاج لقاطني المناطق السكنية، مؤكداً أن هذه الممارسات تتنافى مع قِيَم المجتمع الإماراتي، ولا تعكس الروح الوطنية المرتبطة بهذه المناسبة الغالية التي تحتل مكانة كبيرة لدى المواطنين والمقيمين على حد سواء.

وأضاف أن شرطة دبي كانت قد حذّرت مسبقاً من ارتكاب مثل هذه السلوكيات، ودعت إلى الاحتفال بأسلوب حضاري يليق بسمعة الدولة، إلا أن فئة من السائقين أصرت على مخالفة التعليمات، ما استدعى اتخاذ إجراءات حازمة بحقهم، بما في ذلك حجز المركبات والدراجات المخالفة.

وأكد أن هذه الممارسات قد تتسبب في حوادث خطرة، إلى جانب تسببها في إتلاف ممتلكات الآخرين والإضرار بالمركبات، مشدداً على أن دور الأسرة جوهري في منع الأبناء من التورط في مثل هذه التصرفات. وأضاف أن الشرطة لن تتهاون مع أي سلوكيات تُخلّ بالنظام أو تعرض الجمهور للخطر، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يرتكب مخالفات تُعكّر فرحة المجتمع بهذه المناسبة الوطنية.

كما دعا العميد جمعة بن سويدان أولياء الأمور إلى تحمّل مسؤولياتهم ومتابعة أبنائهم، محذراً من خطورة تركهم يتجولون في الشوارع خلال الاحتفالات من دون رقابة، أو السماح لهم باستخدام عبوات الـ«سبريه» ورش المركبات والمارة، وهي سلوكيات غير مقبولة وتُعدّ من أعمال الفوضى التي تُعرّض مستخدمي الطريق للخطر وتُشوّه المظهر الحضاري للإمارة.