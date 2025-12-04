الإمارات تخصص 15 مليون دولار للمفوضية الأممية لشؤون اللاجئين في السودان

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، أمس، تخصيص مبلغ 15 مليون دولار أميركي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دعماً للاستجابة الإنسانية في السودان والدول المجاورة، وذلك خلال مؤتمر التعهدات للمفوضية السامية لإطلاق النداء الإنساني العالمي لعام 2026، ويأتي هذا الدعم في إطار التزام دولة الإمارات المستمر بمساندة المجتمعات المتضررة من النزاعات وحالات عدم الاستقرار.

وأكد المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، جمال المشرخ، التزام دولة الإمارات الراسخ بمساندة اللاجئين والنازحين داخلياً حول العالم. كما أكد التزام دولة الإمارات بتقديم مساعدات إنسانية قائمة على المبادئ، من خلال وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، وبالتنسيق الوثيق مع المفوضية وشركائها، بما يسهم في دعم المجتمعات المضيفة وضمان وصول النازحين واللاجئين إلى الخدمات الأساسية. وقال: «اللاجئون والنازحون هم أفراد يتمتعون بالكرامة، ولهم الحق في العيش بأمان وأمل».

ومن خلال تعهّد دولة الإمارات بمبلغ 15 مليون دولار أميركي، تهدف الدولة إلى تعزيز برامج الحماية والمساعدة للمتضررين من الأزمة في السودان والدول المجاورة، والإسهام في تعزيز الاستقرار، والقدرة على الصمود على المدى الطويل.

كما تأتي هذه المساعدات في إطار التزام دولة الإمارات الثابت والدائم بدعم الجهود المبذولة لمعالجة هذه الأزمة الكارثية، وبالعمل الجماعي مع الشركاء الإقليميين والدوليين، خصوصاً مع شركائها في إفريقيا، لضمان تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة للشعب السوداني الشقيق، والتي تؤكد قيم التضامن الإنساني الراسخة لدى دولة الإمارات قيادة وشعباً.

وتستمر دولة الإمارات في جهودها الإنسانية دعماً للأشقاء السودانيين، حيث وصلت المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى 784 مليون دولار أميركي منذ اندلاع النزاع في 2023، إذ تعد الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة في تقديم المساعدات إلى السودان منذ بدء النزاع، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وقد تجاوزت قيمة المساعدات المقدمة من الدولة للشعب السوداني بين عامي 2015-2025 الـ4.24 مليارات دولار أميركي.