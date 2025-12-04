تأثر الدولة بمرتفع سيبيري.. والحرارة تنخفض 6 درجات خلال ديسمبر

توقّع المركز الوطني للأرصاد تأثر الدولة، خلال شهر ديسمبر الجاري، بامتداد المرتفع السيبيري الممتد من الشمال، مصاحباً معه رياحاً شمالية شرقية تعمل على انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الليل، خصوصاً على المناطق الداخلية والجبلية، كما تتأثر أيضاً الدولة، خلال هذا الشهر، بمرور منخفضات جوية قادمة من الغرب، تؤدي إلى تكاثر السحب، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار أحياناً، فيما تزداد الرطوبة النسبية، خصوصاً في الصباح الباكر، نتيجة لمرور كتل الهواء المعتدلة فوق مياه الخليج نحو الدولة، ما يهيئ الفرصة لتكوُّن الضباب الخفيف والكثيف.

وتفصيلاً، أوضح المركز أن شهر ديسمبر يُعد آخر شهور فصل الخريف، حيث يبدأ فصل الشتاء فلكياً في الثلث الأخير منه، وتحديداً في 23 من ديسمبر، ومناخياً شهر ديسمبر هو أحد أشهر الشتاء، وتنخفض معدلات الحرارة العظمى والصغرى بمقدار ثلاث إلى ست درجات عن شهر نوفمبر.

وأشار المركز إلى أن الطقس، اليوم، سيكون رطباً صباحاً مع احتمال تشكُّل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً وتظهر السحب المنخفضة، خصوصاً على الجزر وبعض المناطق الساحلية الغربية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع أن يكون الطقس، غداً، رطباً صباحاً مع احتمال تشكُّل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً غرباً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، خصوصاً على الجزر وبعض المناطق الساحلية الغربية، والرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ولفت إلى أن الطقس، بعد غد، سيستمر رطباً صباحاً مع احتمال تشكُّل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً غرباً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

فيما سيكون الطقس المتوقع، الأحد المقبل، رطباً صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الجزر وبعض المناطق الغربية، والرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.