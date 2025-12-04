«مطارات دبي» تستقبل المسافرين بختم يحمل شعار «زايد وراشد»

ترحّب «مطارات دبي» والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بضيوف دبي، والمسافرين القادمين إلى الدولة عبر بوابتها من مختلف أنحاء العالم، بختم مميز يحمل شعار «زايد وراشد»، وتأتي هذه المبادرة في إطار احتفالات الشهر الوطني في دبي، وضمن حملة «زايد وراشد» التي أطلقتها «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام.

كما تأتي هذه المشاركة احتفاء بذكرى وعطاء الآباء المؤسسين، المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما، وإرثهما الوطني الكبير، ضمن المظاهر الاحتفالية العديدة التي تنتشر في دبي على مدار شهر الاحتفالات الوطنية، في خطوة تمنح الزوّار القادمين عبر مطارات دبي تذكاراً رمزياً يواكب أجواء الاحتفالات بعيد الاتحاد في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولعبت «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، دوراً محورياً في تصميم الختم، بحيث يجسّد التصميم ببساطته وقيمته الرمزية صورة الآباء المؤسسين، ويقدّم للزائر بصمة وطنية ترافقه منذ لحظة الوصول، وجاء العمل ضمن مبادرات احتفالية تنشرها «براند دبي» في أنحاء الإمارة، خلال الشهر الوطني، الذي يضم مناسبات وطنية مهمة، تشمل يوم العَلَم وعيد الاتحاد.