«الفارس الشهم 3» تنظّم زفاف 54 عريساً في غزة

واكبت عملية «الفارس الشهم 3» احتفال دولة الإمارات بعيد اتحادها الـ54 بتنظيم عرس جماعي ضم 54 عريساً من قطاع غزة، في خطوة تحمل رسالة أمل ودعم إنساني للشباب والأسر، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.

وجاء تنظيم هذا العرس الجماعي تحت شعار «ثوب الفرح»، في إطار مبادرات دولة الإمارات المستمرة لدعم الاستقرار الاجتماعي، وبما يمنح الأسر في قطاع غزة لحظات من الفرح والأمل وسط الظروف الصعبة والتحديات الحياتية اليومية، وأكد رئيس البعثة الإماراتية في قطاع غزة، علي الشحي، أن تنظيم عملية «الفارس الشهم 3» لحفل زفاف 54 عريساً من قطاع غزة يترجم نهج دولة الإمارات الثابت التي جعلت من سعادة الإنسان محور سياستها، مشيراً إلى أن مبادرة «ثوب الفرح» تحمل رسالة صمود من أهالي غزة، وتؤكد أن الفرح أقوى من الركام.

وأعرب عرسان مشاركون في العرس الجماعي عن فرحتهم وامتنانهم لدولة الإمارات على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة، مؤكدين أن «ثوب الفرح» أعاد لهم البسمة، ومنحهم لحظات لا تُنسى من السعادة والأمل وسط التحديات اليومية.