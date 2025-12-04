250 ألف عامل يشاركون بفعاليات «سعادة عمالنا في عيد اتحادنا»

شارك أكثر من 250 ألف عامل في فعاليات احتفالية للعمال، تم تنظيمها خلال عطلة عيد الاتحاد الـ54 في أكثر من 30 موقعاً على مستوى الدولة.

وتضمنت الفعاليات، التي أقيمت تحت شعار «سعادة عمالنا في عيد اتحادنا»، أنشطة تنافسية وتفاعلية، وسحوبات على جوائز قيّمة وتوزيع الهدايا على العمال في مواقع الاحتفالات التي نظمتها وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع وزارة الداخلية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والقيادات العامة لكل من شرطة أبوظبي ودبي والشارقة، والبلديات على مستوى الدولة، ومجموعة موانئ أبوظبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، واللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، ولجنة تأمين الفعاليات وهيئة الطرق والمواصلات في دبي وهيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، والإسعاف الوطني، ومؤسسة دبي للإسعاف، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، جمعية بيت الخير، جمعية الشارقة الخيرية، جمعية الاحسان وجمعية دار البر. وشاركت أيضاً مجموعة من الشركات في الفعاليات الاحتفالية التي نظمتها في سكناتها العمالية. ويعد الاحتفاء بالعمال وتكريمهم في المناسبات والأعياد منهجية مستدامة تطبقها الوزارة بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، لإسعادهم وتعزيز رفاهيتهم وجودة حياتهم، واستقرارهم النفسي والاجتماعي، وانتمائهم المجتمعي، وتحفيزهم على تقديم المزيد من العطاء، وتسليط الضوء على مكانة القوى العاملة في الإمارات، ودورها المحوري في المسيرة التنموية، ما يدعم التوجهات الاقتصادية والريادية الطموحة للدولة ويرسخ مكانتها وجهة مثالية عالمية للعيش والاستثمار والعمل.