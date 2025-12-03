سفارة الدولة في عمّان تحتفل بعيد الاتحاد الـ54

أقامت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة الأردنية عمّان، احتفالاً بهيجاً بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54.

وكان في مقدمة مستقبلي الضيوف القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات في عمّان المستشار حمد المطروشي وأعضاء البعثة الدبلوماسية والعسكرية، حيث حضرت الاحتفال الأميرة عالية بنت الحسين، وكبار المسؤولين الأردنيين، ممثلين بوزير دولة للشؤون الخارجية الدكتورة نانسي نمروقة وعدد من كبار المسؤولين ورجال السلك الدبلوماسي والعسكري والقضائي ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والاجنبية وممثلي الفعاليات السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية ومدراء وقادة مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، أضافة إلى عدد من شيوخ العشائر في العديد من مناطق المملكة.

وألقى المطروشي كلمة بهذه المناسبة، عبر فيها عن الاحتفالات بعيد الإتحاد 54، مستعرضاً مسيرة التنمية المباركة والإنجازات الكبيرة التي تحققت، وفي معرض حديثه أكد أن الاحتفال بعيد الاتحاد هذا العام يأتي تحت شعار "متحدين"، وبالتزامن مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 2025 عام المجتمع.

وتطرق إلى العلاقات الإماراتية الأردنية الأخوية المتجذرة التي شهدت تطورا مستمرا على مختلف الصعد والمستويات.

وأقيم على هامش الاحتفال معرض شاركت فيه عدد من الشركات الإماراتية العاملة بالأردن، كما تم تقديم وصلات شعريه من قبل شعراء تغنوا بإنجازات ومكانة دولة الإمارات، والعلاقات الثنائية المتميزة، كما أقيمت على مدار أيام فعالية معرض الصور والتراث والاكلات الشعبية في منطقة العبدلي في العاصمة عمّان.